От кадетских классов до «Зарницы»: Как в Москве воспитывают новое поколение патриотов

Патриотическое воспитание в Москве — это системная работа, а не набор формальных мероприятий. Кадетские классы, спортивно-патриотические лагеря, поисковые отряды и волонтёрские акции охватывают сотни тысяч школьников и студентов. Власти столицы подчеркивают: сохранение исторической памяти и воспитание гражданской ответственности остаются приоритетом. В 2025 году участниками мероприятий патриотической направленности стали 912 тысяч московских школьников и студентов колледжей.

Кадетское движение

В Москве более 27 тысяч кадетов. У движения есть собственное знамя. Его утвердил Геральдический совет при президенте РФ, вручил мэр Москвы, а освятил патриарх Московский и всея Руси. Кадетские классы — одно из направлений профильного обучения. Проект стартовал в 2014 году с 70 классов, сейчас они открыты в 225 школах, где учатся свыше 25 тысяч детей. Большинство классов — дневные (7–11-й классы). Круглосуточное пребывание — в двух школах-интернатах: Первом московском кадетском корпусе и школе-интернате № 5. Еще пять кадетских учреждений федерального подчинения насчитывают более двух тысяч учащихся.

При зачислении учитывают успеваемость, здоровье, физподготовку и настрой на службу. Обучение организуют вместе с Минобороны, МЧС, МВД и другими ведомствами. Кадеты участвуют в параде «Не прервется связь поколений», олимпиаде с тем же названием, проекте «День кадетского класса в Музее Победы», конкурсе «Марш победителям!» и других событиях. Они также работают с ветеранскими организациями.

Спортивно-патриотические лагеря

С 2025 года Правительство Москвы вместе с Минобороны и МЧС развивает палаточные лагеря. Летом 2025 года три лагеря в Подмосковье приняли более 4,5 тысячи детей. В 2026 году проект расширили до десяти лагерей (девять в Подмосковье, один в Москве). Их назвали в честь Суворова, Ушакова, Кутузова, Багратиона, Нахимова, Василевского, Жукова, Конева, Рокоссовского и Чуйкова. Этим летом участниками стали более 13 тысяч детей — почти втрое больше, чем годом ранее. Смены длились 14 дней, с 1 июня по 29 августа, для школьников 13–17 лет. Зачисление — через «Московскую электронную школу» и конкурсный отбор; дети участников СВО принимаются без конкурса.

В лагерях есть палатки на 12 мест со сплит-системами, столовые с пятиразовым питанием, учебные центры, спортплощадки, скалодромы, веревочные парки, душевые. Территории охраняются круглосуточно. С детьми занимаются более двух тысяч специалистов. Ребята проходят тактическую подготовку, учатся управлять БПЛА и оказывать первую помощь. Каждая смена завершается полевой игрой.

Волонтёрство и помощь бойцам СВО

Юные москвичи участвуют в акциях в поддержку СВО. В феврале прошла акция «Спасибо, защитник Отечества» — военнослужащим отправили более 20 тысяч открыток. Школьники и студенты регулярно собирают гуманитарную помощь. К Дню защитника Отечества комплектовали сухие пайки, собрали более пяти тонн продуктов и сшили свыше 500 комплектов белья для госпиталей. Ко Дню Победы отправляли посылки, плели сети, писали письма, раздавали георгиевские ленточки.

Волонтёры школы № 2109 постоянно помогают проекту «Полевая кухня». Ученики школ № 73 и № 2031 пишут письма бойцам. В «Воробьевых горах» плетут сети, собирают посылки. Военнослужащим передают медикаменты, продукты, гигиенические средства, окопные свечи. Ежегодно проходит акция «Есть такая профессия — Родину защищать!», где старшеклассники и выпускники колледжей встречаются с участниками СВО и посещают вузы-партнеры.

Музеи и исторические проекты

Столичные школы сотрудничают с Музеем Победы. Квест «Подвиг народа» ежегодно проходят более 100 тысяч человек. Интерактивная программа «Битва за Москву. Первая победа!» включает пять панорам, 24 мультимедийных комплекса и более 1,7 тысячи экспонатов; ее посещают 60 тысяч человек в год. Совместно с Русской православной церковью проводится экскурсия «Путешествие в историю. Вера в Победу» — 25 тысяч посетителей ежегодно. Более шести тысяч семиклассников-кадетов участвовали в проекте «Историческое путешествие в Музее Победы».

Другие популярные площадки — Государственный исторический музей, Музей современной истории России, Центральный музей Вооруженных сил РФ. В Музее героев Советского Союза и России при содействии фонда имени генерала Кочешкова создана экспозиция о СВО.

Фото © Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Сохранение памяти

В московских школах и колледжах более 1,1 тысячи музеев, свыше 600 посвящены истории России, включая Великую Отечественную войну и СВО. Военнослужащие помогают формировать экспозиции и встречаются с детьми. С 2020 года проходит акция «Парта героя» — установлено около 190 парт. Школьники участвуют в мемориально-патронатных акциях, ухаживают за памятниками, несут караул, помогают ветеранам, изучают архивы. Под патронатом школ более одной тысячи захоронений и памятников; в прошлом году акции объединили более 15 тысяч ребят.

В Москве более 30 поисковых отрядов, которые ездят в экспедиции к местам боев. В 513 военно-патриотических клубах занимаются свыше 36 тысяч ребят. Более 106 тысяч юных москвичей — в волонтерских отрядах. Свыше 65 тысяч школьников состоят в «Юнармии». В 2025/2026 учебном году юнармейцы участвовали в форуме «Наследники Великой Победы», игре «Зарница 2.0», акции «Искра надежды» и московской клятве юнармейцев.

Подготовка к военной службе