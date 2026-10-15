От MAX до ИИ: На «М.Конф» в Вышке обсудят, как медиа помогают бизнесу зарабатывать

22 октября в Центре культур НИУ ВШЭ в Москве пройдёт межотраслевой форум «М.Конф: Медиа. Максимизация. Монетизация». Предприниматели, медиаменеджеры и эксперты обсудят, как собственные медиа помогают компаниям продвигать продукты, укреплять репутацию и выходить на новые рынки. Организатором выступает факультет креативных индустрий университета.

В программу вошли дискуссии о будущем медиарынка и платформенной экономики, разборы практических кейсов и встречи с экспертами. Отдельные сессии посвятят мессенджеру MAX, рекламным и аналитическим инструментам, управлению репутацией, ритейл-медиа и сотрудничеству с инфлюенсерами. Участники также рассмотрят, как цифровые платформы и искусственный интеллект меняют коммуникации бизнеса с аудиторией.

На форуме выступят более 30 спикеров. Среди них — директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти объединённой компании Wildberries & Russ Анна Брычева, писатель и сценарист Александр Цыпкин, главный редактор проекта «ВЕДЫ» Олег Городничий, SMM-стратег Алексей Ткачук, директор по работе с клиентами News Media Holding Павел Козлов, создатель ИИ-агента для бизнеса Илья Лочканов и медиаюрист Светлана Кузеванова.

Декан факультета креативных индустрий Андрей Быстрицкий проведёт дискуссию «Одиссея медиарынка 2030: между Сциллой и Харибдой». Её участники обсудят риски, вызовы и возможные сценарии развития медиаиндустрии и предпринимательства в ближайшие годы.

«Разговор об этих медиа, прежде всего, в преломлении к бизнесу, о тех возможностях, которые они дают для сборки и формирования современного общества, и есть цель нашей дискуссии», — отметил Быстрицкий.

Университет также представят старший директор НИУ ВШЭ Андрей Лавров, директор по маркетинговым коммуникациям Анна Подпрятова, заместитель декана факультета креативных индустрий Дмитрий Шелухин и директор института гостеприимства Игорь Бухаров.