Федеральная антимонопольная служба проверит, какие наценки устанавливают крупнейшие торговые сети на 26 категорий продуктов питания. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС России.

Под анализ попадут в том числе товары первой необходимости: мясо, рыба, молоко, яйца, сливочное и растительное масло, хлеб, крупы, сахар, соль и овощи. Ведомство намерено изучить цены на все позиции внутри выбранных категорий.

Для этого ритейлеров обязали предоставить сведения о средневзвешенной стоимости закупки и продажи продуктов, а также об объёмах их реализации. Проверка охватит период с 1 августа по 31 октября 2026 года.

Особое внимание антимонопольщики уделят разнице между закупочными и розничными ценами. Служба выяснит, насколько изменение стоимости товаров у поставщиков отражается на ценниках в магазинах.

Если анализ выявит признаки нарушения антимонопольного законодательства, ФАС примет соответствующие меры. Пока ведомство только собирает необходимую информацию.