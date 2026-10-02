От Петрозаводска до Ростова — климат мечты: Синоптик назвал идеальную зону для жизни

Зона идеального климатического комфорта в России простирается от Петрозаводска до Ростова-на-Дону. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, речь идёт о территории с умеренным климатом, который наиболее комфортен для человека. Он отметил, что подобной по масштабу климатической зоны нет ни в одной другой стране.

Тишковец также рассказал о возможных последствиях глобального потепления для России. По его мнению, умеренное повышение температуры может оказаться полезным для страны на фоне усиления жары в южных государствах и некоторых европейских странах.

При этом, как отметил специалист, изменение климата потребует адаптации инфраструктуры. Однако современные технологии, по его оценке, позволят постепенно приспосабливать её к новым условиям.

Ещё одним возможным последствием потепления синоптик назвал расширение площадей, пригодных для сельского хозяйства. По его мнению, это может увеличить возможности России в производстве продовольствия.

Тишковец считает, что климатические изменения способны создать дополнительные условия для развития российского сельского хозяйства. При этом он отметил, что инфраструктуру потребуется соответствующим образом адаптировать.

Изменение глобального климата уже влияет на характер температурных аномалий, а естественные климатические циклы могут усиливать этот эффект. Ранее Life.ru писал, что нынешний Эль-Ниньо способен поднять среднюю температуру суши примерно на 1,2 °C выше обычного уровня и увеличить число экстремально жарких дней на 44%.