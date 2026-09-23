От шаманов до театральных вузов: Зачем россияне учатся играть на варгане

Инструмент помещается в карман, не требует сцены, усилителя или отдельной комнаты, а его история связывает концертную музыку, народные традиции и даже шаманские практики. При этом научиться извлекать первые звуки из варгана может человек, который до этого вообще не занимался музыкой.

Новый герой — 43-летний Данила Рифкатович, преподаватель музыки с более чем 20-летним стажем. Музыкой он занимается уже 34 года, обучает гитаре, кахону, музыкальному слуху, сольфеджио, теории и гармонии, а примерно семь лет назад добавил к этому списку варган.

Один индивидуальный урок стоит 3000 рублей и длится до часа. А полноценную базу преподаватель укладывает примерно в 16 занятий.

Причём среди учеников встречаются не только поклонники народной культуры. Варган осваивают музыканты, любители медитативных практик, актёры и даже абитуриенты театральных вузов.

Варган часто становится для музыкантов дополнительным инструментом — необычным по звучанию и почти невесомым. Фото © needspec

Маленький инструмент с неожиданно большим звуком

Главным инструментом своей жизни Данила варган не называет.

Он играет на гитаре, джембе, кахоне, конгах, диджериду — последние даже самостоятельно изготавливает. Может сыграть и на фортепиано, хотя сам шутит, что преимущественно одним пальцем.

Но у варгана обнаружилось преимущество, с которым большинству музыкальных инструментов конкурировать сложно.

Он почти ничего не весит и помещается в карман.

— В поездке, походе или просто на прогулке он практически не создаёт никаких неудобств. При этом у него очень выразительный и необычный звук, — объясняет преподаватель.

Именно это сочетание его и зацепило: внешне инструмент предельно прост и компактен, но возможностей менять звучание гораздо больше, чем кажется человеку, впервые увидевшему металлическую конструкцию размером с ладонь.

Сам звук создаётся вибрацией язычка, а в качестве резонатора выступает ротовая полость музыканта. Этнографы относят варган к щипковым идиофонам; разновидности инструмента исторически существовали у множества народов Евразии и других регионов мира.

Вся конструкция варгана умещается на ладони: звук рождается благодаря вибрации язычка, а резонатором становится ротовая полость музыканта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Matrenin

Тувинские шаманы показали другое отношение к музыке

Играть на варгане Данила сначала учился самостоятельно.

Позже на этническом фестивале на Урале он познакомился с тувинскими музыкантами и шаманами, которые также использовали варганы.

Но больше самой техники его заинтересовало их отношение к инструменту.

— В европейской музыкальной традиции мы привыкли воспринимать инструмент прежде всего как средство выражения эмоций, мыслей и художественного замысла. Здесь я столкнулся с гораздо более метафизическим отношением, — рассказывает Данила.

В рамках шаманского мировоззрения, объясняет он, музыкальный инструмент может получать дополнительное символическое значение — например, восприниматься как средство путешествия между мирами.

Это не просто современная эзотерическая трактовка. Этнографические материалы действительно фиксируют использование варганов в ритуальных и шаманских практиках некоторых народов Сибири. При этом функции инструмента сильно различались от культуры к культуре: где-то на нём играли как на обычном музыкальном инструменте, а где-то его применение было связано с обрядами.

Для самого Данилы эта встреча прежде всего расширила представление о том, какую роль музыка вообще может играть в жизни человека.

У разных народов варган получил собственные формы и названия: в Якутии широко известен хомус, в Башкирии — кубыз. Фото © РИА Новости / Максим Блинов

Кто сегодня идёт к преподавателю варгана

Единого портрета ученика у такого инструмента нет.

Одни уже занимаются музыкой и хотят добавить к привычным инструментам что-то необычное.

Других привлекают народные традиции.

Третьи вообще никогда не учились музыке — например, им просто подарили варган.

— Человек попробовал поиграть, инструмент его заинтересовал — и в какой-то момент возникает желание наконец делать это осознанно, а не просто извлекать отдельные звуки, — говорит преподаватель.

Есть и ученики, которым близки медитативные и духовные практики.

Некоторые, по словам Данилы, интересуются буддизмом, ездят в Тибет, Индию или буддийские регионы России и через музыку хотят глубже познакомиться с различными культурными традициями.

Но бывает и максимально прикладной запрос.

Актёры учат варган ради спектаклей и поступления

К Даниле обращались актёры, которым умение играть на варгане требовалось для конкретной роли или спектакля.

Были и абитуриенты театральных вузов.

Необычный музыкальный навык они готовили как одну из дополнительных способностей перед вступительными испытаниями.

— В нескольких случаях ребята действительно успешно поступали. Конечно, нельзя сказать, что поступили благодаря одному варгану: они проходили полноценные испытания. Но такой навык может помочь человеку выделиться, — рассказывает преподаватель.

Получается необычная образовательная цепочка.

Можно начать с желания научиться извлекать странный металлический звук.

А закончить — использовать инструмент на сцене.

Играть может практически любой

Музыкальная школа для старта не нужна.

По словам Данилы, первые звуки большинство учеников способны получить довольно быстро.

Но просто заставить язычок звучать и уметь играть на варгане — для него совершенно разные вещи.

Поэтому свой базовый курс преподаватель рассчитал примерно на 16 занятий.

За это время ученик последовательно разбирается с ритмом, дыханием, движением руки и особенностями самого звука.

Один из главных навыков — научиться синхронизировать всё это между собой.

Учиться игре на варгане можно даже дистанционно: для занятия достаточно самого инструмента, камеры и связи с преподавателем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / colnihko

Варганом играют не только рукой

В обычном представлении музыкальный инструмент — это прежде всего пальцы.

У варгана музыканту приходится подключать практически весь аппарат звукообразования.

Рука приводит язычок в движение.

Полость рта становится резонатором.

Меняя её форму, музыкант влияет на обертоны.

Одновременно нужно контролировать дыхание и удерживать ритм.

— Для меня база — это когда ритм, дыхание, движение и управление звуком начинают работать вместе, — объясняет Данила.

Поэтому часть занятий может напоминать не столько разучивание мелодии, сколько тренировку координации.

Ученик учится сначала слышать отдельные обертоны, а затем сознательно менять характер звучания.

И именно здесь простой на вид инструмент начинает становиться заметно сложнее.

Почему варган есть у совершенно разных народов

Называть его исключительно сибирским инструментом было бы ошибкой.

Схожие по принципу устройства инструменты встречаются в культурах самых разных регионов — от Северной и Центральной Азии до Европы и Океании. Российский этнографический музей, например, описывает собственные традиции игры у народов Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и других территорий.

В разных культурах меняются названия, форма и материал.

Самые известные российскому слушателю варианты — якутский хомус, башкирский кубыз и другие национальные разновидности.

Могли отличаться даже функции инструмента: от развлечения и исполнения мелодий до ритуальной практики.

Именно эта распространённость особенно интересна Даниле.

По его словам, похожая идея музыкального инструмента возникала у очень разных народов.

16 уроков для базы

Быстрого обещания «научим за час» здесь нет.

Первое звучание действительно появляется довольно скоро, но курс построен так, чтобы человек не просто повторил несколько движений за преподавателем.

За примерно 16 уроков Данила старается собрать четыре основных компонента:

ритм, дыхание, движение и осознанное управление звуком.

При этом программа меняется в зависимости от цели.

Музыканту можно уделить больше внимания ритмике и звучанию.

Человеку, который интересуется традиционной культурой, — соответствующему контексту.

Актёру — навыку, который понадобится непосредственно на сцене.

Учитель может находиться вообще в другом городе

В отличие от преподавателей каллиграфии или фланкировки из предыдущих выпусков «Продлёнки», Данила работает с варганистами только онлайн.

И считает такой формат для этого инструмента вполне естественным.

Не нужны ни большая аудитория, ни музыкальный класс, ни специальное оборудование.

Ученик может находиться практически где угодно — ему нужны сам инструмент и связь с преподавателем.

— Мне кажется странным ограничивать обучение одним городом, когда современные технологии позволяют заниматься с человеком практически из любой точки мира, — говорит Данила.

Одно занятие длится до часа и стоит 3000 рублей.

При регулярном обучении можно приобрести длительный абонемент, тогда стоимость одного урока становится ниже.

Индивидуальный формат преподаватель предпочитает групповому: программу можно сразу выстраивать под конкретного человека и его задачу.

В итоге новый предмет нашей «Продлёнки» оказался, возможно, самым компактным.

Для гуслей нужен инструмент побольше. Для джигитовки — специально подготовленная лошадь. Для японской каллиграфии — кисти, тушь и бумага.