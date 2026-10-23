От шедевров Третьяковки до бассейна и ледовой арены: какой станет Коммунарка через три года

В Коммунарке началось строительство трёх крупных объектов: межмузейного депозитарно-выставочного комплекса, суперколледжа на 16 тысяч студентов и многофункционального спортивного центра. Старт работам дал мэр Москвы Сергей Собянин. Все три здания возведут за счёт городской Адресной инвестиционной программы.

Новые учреждения дополнят формирующийся общественный центр района, где уже работает многопрофильный медицинский комплекс и строится административное здание. По словам Собянина, Коммунарка постепенно превращается в полноценный современный город с собственной образовательной, культурной и спортивной инфраструктурой.

Музейный центр планируют завершить в 2028 году, а суперколледж и дворец спорта — в 2029-м. Рядом также создаётся научно-образовательный кластер с кампусом МГТУ «СТАНКИН».

Музейный комплекс с открытыми хранилищами

Одним из главных объектов станет межмузейный депозитарно-выставочный комплекс площадью около 100 тысяч квадратных метров. Его строительство стартовало в октябре 2026 года. Пятиэтажное здание высотой 52 метра объединит фонды Государственной Третьяковской галереи и столичных музеев.

Главная особенность будущего центра — открытые хранилища. Вместо привычных закрытых запасников здесь появятся прозрачные витрины с произведениями искусства, которые прежде оставались недоступными широкой публике. Для посетителей выделят около 11 тысяч квадратных метров таких пространств.

«В отличие от традиционных закрытых запасников шедевры будут находиться в открытом доступе. Сюда можно будет прийти, как в обычный музей», — рассказал Собянин.

Ещё 15 тысяч квадратных метров займут трансформируемые выставочные площадки. Их разделят на залы размером от 350 до 1,4 тысячи квадратных метров, где смогут проходить временные экспозиции. Отдельные помещения отведут для хранения произведений, прибывающих на выставки.

В здании оборудуют реставрационные мастерские для работы с живописью, графикой, скульптурой, керамикой, фарфором, стеклом, тканью и другими материалами. Гости смогут наблюдать за восстановлением экспонатов.

Для Третьяковской галереи откроют научный блок с химической и микробиологической лабораториями, оборудованием для микроскопических исследований, рентгеновским отделением, фотостудией и съёмочным павильоном. Московские музеи получат собственные лабораторные помещения, включая биологическую лабораторию, карантинную зону и специальные хранилища.

Более 2,6 тысячи квадратных метров займут образовательные пространства с творческими мастерскими, студиями и аудиториями для семинаров, детских занятий и небольших выставок. Также здесь появятся многофункциональный зал на 350 зрителей, атриум, кафе и подземная парковка на 480 автомобилей.

Особое внимание уделят безопасной перевозке музейных ценностей. Между зонами разгрузки, лабораториями, мастерскими, хранилищами и выставочными залами не будет порогов и перепадов высоты. Крупные произведения искусства смогут перемещать на грузовых лифтах грузоподъёмностью до десяти тонн.

Территорию вокруг здания озеленят и оборудуют местами для экскурсионных автобусов. Добраться до музея можно будет от станций метро «Ольховая» и «Новомосковская». Поблизости проходят Калужское шоссе и трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Ожидается, что новый культурный центр сможет принимать более шести тысяч человек ежедневно.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Суперколледж на 16 тысяч студентов

Вторым крупным проектом станет крупнейший в России центр среднего профессионального образования. Суперколледж площадью 113 тысяч квадратных метров рассчитан более чем на 16 тысяч учащихся.

Здесь будут готовить специалистов по 43 профессиям и специальностям семи основных направлений. Среди них строительство, машиностроение, электронная промышленность, микроэлектроника, креативные индустрии и гостиничное дело.

Комплекс объединит четыре корпуса на общем стилобате. Его архитектуру выполнят в духе русского авангарда: фасады получат несколько слоёв красного цвета и выступающие эркеры, благодаря которым учебные помещения будут лучше освещаться естественным светом.

Практическому обучению отведут ключевую роль. Для каждой специальности создадут мастерские, лаборатории и полигоны с оборудованием, которое используют на реальных предприятиях. Студенты смогут работать со сварочными аппаратами, техникой для пайки электронных плат, серверными системами, коммутационными станциями и центрами обработки данных.

Для будущих строителей подготовят отдельную площадку площадью 2,07 гектара в 600 метрах от колледжа. Учебный полигон будет работать по принципу «монтаж — демонтаж». Учащиеся смогут последовательно освоить геодезические работы, устройство котлованов и фундаментов, возведение стен, монтаж кровли, прокладку инженерных сетей и отделку зданий.

Студенты транспортных направлений получат учебный логистический полигон «Склад». Там можно будет освоить приёмку, сортировку, размещение, упаковку, маркировку и отправку товаров. Площадку оборудуют подъёмной, весовой и упаковочной техникой.

Помимо учебных аудиторий, в суперколледже оборудуют многоуровневое общественное пространство с амфитеатрами, медиатеками и выставочными площадками. Также предусмотрены столовые, медицинские кабинеты и административные помещения. Колледж станет частью единого научно-образовательного кластера вместе с будущим кампусом МГТУ «СТАНКИН» и головным центром компетенций станкоинструментальной промышленности.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

Дворец спорта с бассейном и ледовой ареной

Третьим объектом станет спортивный комплекс площадью 35 тысяч квадратных метров. Он будет доступен студентам суперколледжа, учащимся МГТУ «СТАНКИН» и жителям Коммунарки.

Здание разделят на три самостоятельные функциональные зоны. Для колледжа подготовят пять универсальных спортивных залов с раздевалками, душевыми, буфетом и комнатами отдыха.

Студенты «СТАНКИНа» получат два универсальных зала и отдельную площадку для игровых видов спорта. Здесь же разместят кафедру физического воспитания с помещениями для преподавателей и лаборантов. Её сотрудники смогут заниматься исследованиями и разрабатывать новые методики спортивной подготовки. Для студенческого спортивного клуба оборудуют собственные кабинеты, переговорную, зал заседаний и музей спортивной славы.

Общая часть комплекса объединит легкоатлетический манеж с беговыми дорожками, 50-метровый бассейн на десять дорожек и крытую ледовую арену. Также откроются залы для борьбы, гимнастики, армрестлинга, силовых тренировок и специальной физической подготовки.

Дополнительно предусмотрены мультимедийная аудитория для занятий киберспортом и электронный тир. Возле здания появятся открытые площадки для спортивных соревнований и учебных занятий.

Чтобы посетители не мешали друг другу, для разных групп организуют отдельные входы. Перемещение между зонами будет регулировать система контроля доступа.