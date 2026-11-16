Когда песня «Яйца» стала популярной, «Дискотека Авария» просила организаторов больших концертов найти живую курицу: птица выходила на сцену вместе с музыкантами. Сегодня в райдере группы — чай, вода, кефир и отпариватель, а старые «Малинки» снова набирают популярность благодаря зумерам. В интервью Life.ru Алексей Рыжов и Алексей Серов рассказали, как за три десятилетия изменилась работа артиста, почему хорошей песни уже недостаточно и чем появление ИИ в музыке напоминает им запуск «Фабрики звёзд».

Как изменился шоубиз за 30лет – от эпохи кассет до бесконечного думскроллинга

— Вы начинали в Иванове в 90-е. Каким вам запомнилось начало карьеры?

— В начале карьеры нам многое приходилось открывать и познавать: студийную работу, отношения с медиа, концертными площадками. Постоянно происходило что-то новое, случались ошибки, но было весело. Сам шоу-бизнес был совершенно другим. Это сейчас существуют понятные цифровые инструменты продвижения, а тогда многое решалось через знакомства, общение и личные договорённости.

— Что с тех пор сильнее всего изменило работу артиста?

— Наверное, появление и развитие интернета. Раньше можно было выпустить хорошую песню, разместить её на радио или телевидении — и она получала шанс стать известной. Сейчас каждый может самостоятельно записать трек и выложить его в сеть. Конкуренция выросла невероятно, поэтому просто хорошей песни уже недостаточно, чтобы привлечь внимание.

Алексей Рыжов и Алексей Серов — солисты группы «Дискотека Авария». Личный архив

— Получается, сегодня стать известным проще, а удержать внимание — сложнее?

— Именно так. Стать известным стало проще, а вот сохранить интерес аудитории — намного сложнее. Сейчас огромное количество контента: все привыкли скроллить, внимание постоянно рассеивается — человек может заинтересоваться одним роликом, а потом тут же переключиться на следующий. И даже если ты сумел привлечь его удачной публикацией, интервью или каким-то мероприятием, нужно понимать, что всё медиапространство и состоит из бесконечной череды таких событий.

— Как удивлять публику и при этом сохранять то, за что тебя полюбили?

— Нужно уметь сочетать и то и другое. Когда артист становится узнаваемым, у него появляется определённый образ, с которым его ассоциируют. С одной стороны, публика ждёт привычного стиля и знакомых эмоций. С другой — если всё время повторять одно и то же, интерес постепенно пропадёт. Поэтому приходится искать новые идеи, экспериментировать, но при этом не терять то, что делает тебя тобой.

Зумеры слушают музыку миллениалов или вторая жизнь «Малинок»

— Почему ваши старые хиты продолжают работать, хотя и вкусы, и технологии давно изменились?

— Думаю, они просто легли в благодатную почву. В те времена и музыка, и артисты значили для людей гораздо больше, чем сейчас. Старые песни связаны с определённым периодом жизни, молодостью, воспоминаниями, важными событиями. Человек слышит знакомую мелодию — и вместе с ней возвращается в то время. И наши песни тоже стали частью этих воспоминаний.

— А как меняется сам артист за 30 лет на сцене, если публика по-прежнему ждёт от него того самого образа?

— Артист взрослеет. Появляются дети, меняется отношение к здоровью, комфорту, начинаешь по-другому искать идеи. Старые решения далеко не всегда работают, а публика при этом продолжает ассоциировать тебя с привычным образом. Поэтому приходится одновременно сохранять фирменный стиль и искать новые формы. Наверное, в этом и заключается одна из главных задач артиста с большим стажем — не застрять в собственном прошлом, но и не стараться искусственно стать кем-то другим.

Алексей Рыжов и Алексей Серов — солисты группы «Дискотека Авария». Личный архив

— Многие звёзды записывают треки с молодыми артистами, чтобы выйти на аудиторию зумеров. У вас есть такие планы?

— У нас уже есть такой опыт: недавно вышла совместная работа с артистом нового поколения Vonamour, и она пришлась по душе молодёжи. В дальнейшем тоже планируем сотрудничать с молодыми исполнителями. Но интересно, что иногда всё происходит вообще без твоего участия: зумеры сами выбирают какой-то фрагмент старой песни и делают популярным в своих кругах. Так, например, завирусилась наша песня «Малинки». И это отличный способ встретиться с аудиторией, которая, возможно, раньше о тебе даже не слышала.

От живой курицы до отпаривателя в райдере «Дискотеки Авария»

— Какой самый безумный пункт был в вашем концертном райдере и что вы просите у организаторов сейчас?

— Когда вышла и стала популярной песня «Яйца», мы на большие концерты включали в райдер живую курицу. Она танцевала на сцене вместе с нами — как могла! А сейчас ничего необычного в требованиях нет: чай, вода, кефир, отпариватель. Всё довольно спокойно и практично.

— Кому из новых исполнителей вы бы доверили перепеть «Яйца»?

— Возможно, она подошла бы артисту «Сквозь Баб». У неё довольно специфический характер, поэтому хочется, чтобы новый исполнитель смог сохранить настроение оригинала.

— Сегодня артисты осторожнее шутят: за неудачную фразу иногда приходится публично извиняться. Вам не скучно в таком шоу-бизнесе?

— Если шутка смешная, ей трудно кого-то обидеть. Хотя, конечно, мы стараемся следить за тем, что звучит в наших текстах. Но сам песенный юмор со временем изменился. Хорошо это или плохо — покажет время.

Алексей Рыжов и Алексей Серов — солисты группы «Дискотека Авария». Личный архив

ИИ-хиты – это как новая «Фабрика звёзд»

— ИИ-песня «Ты моя шалава» привлекла много внимания. Не боитесь, что такие проекты начнут вытеснять артистов, которые сами пишут музыку и тексты?

— Да, искусственный интеллект всё активнее заявляет о себе на музыкальном рынке, и с ним приходится считаться. Но индустрия и раньше переживала серьёзные перемены. Когда около 20 лет назад появилась «Фабрика звёзд», для артистов это было как снег на голову. Пришлось адаптироваться. Так что время от времени появляются новые вызовы, с которыми нужно учиться работать.

— «Дофаминовый», «нишевый» и «прайм-эра» претендуют на звание «Слова года — 2026». А какое слово выбрали бы вы?

— Наверное, «могнуть». Его уже все прополоскали!