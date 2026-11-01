Отстранённому главе Конституционного суда Польши запретили доступ в здание
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Председателю Конституционного суда Польши Богдану Свенчковскому и его заместителю Бартломею Соханьскому запретили входить в здание судебного органа в Варшаве. Соответствующее заявление сделала судья Анна Корвин-Петровская, которая сообщила о принятии на себя обязанностей руководителя суда.
«Данные судьи не имеют права на вход в здание Конституционного суда», — заявила Корвин-Петровская.
Остальным судьям она рекомендовала временно работать дистанционно. Тем, кому необходимо лично присутствовать в Конституционном суде, придётся заранее согласовывать с ней дату и условия посещения.
Ранее первый председатель Верховного суда Польши Збигнев Капиньский инициировал внеочередное собрание судей на фоне обострения конституционного кризиса в стране. Заседание начнётся в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Согласно постановлению Капиньского, судьи обсудят угрозы конституционному порядку Польши, в том числе риски для независимости судебной власти.