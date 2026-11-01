Председателю Конституционного суда Польши Богдану Свенчковскому и его заместителю Бартломею Соханьскому запретили входить в здание судебного органа в Варшаве. Соответствующее заявление сделала судья Анна Корвин-Петровская, которая сообщила о принятии на себя обязанностей руководителя суда.

«Данные судьи не имеют права на вход в здание Конституционного суда», — заявила Корвин-Петровская.

Остальным судьям она рекомендовала временно работать дистанционно. Тем, кому необходимо лично присутствовать в Конституционном суде, придётся заранее согласовывать с ней дату и условия посещения.