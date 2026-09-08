Овощи пошли в «наступление»: В России собрали 1,6 млн тонн урожая

Уборочная кампания овощей в России идёт примерно теми же темпами, что и год назад, несмотря на сложную погоду в её начале. К 7 сентября аграрии собрали около 1,6 млн тонн продукции, а цены на картофель и томаты у производителей начали снижаться. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ.

Практически во всех регионах страны сейчас убирают картофель и овощи открытого грунта. Нынешний объём сбора соответствует показателю на аналогичную дату прошлого года. Сложный старт сезона из-за погодных условий не привёл к отставанию от прошлогоднего графика. В ведомстве ожидают, что по мере продолжения уборки объём поступающей на рынок отечественной продукции будет увеличиваться.

Хороший урожай получили в России и по итогам 2025 года. Тогда аграрии собрали 8,5 млн тонн картофеля и 7,6 млн тонн других овощей. Благодаря этим показателям страна приблизилась к целевому уровню самообеспеченности овощами, предусмотренному Доктриной продовольственной безопасности. По картофелю Россия уже достигла установленного порогового значения.

Массовый сбор урожая традиционно отражается и на ценах. За последний месяц стоимость картофеля у производителей снизилась на 12,3% — к 2 сентября килограмм в среднем стоил 26,3 рубля. Оптовая цена томатов за тот же период уменьшилась на 10%. Более заметного удешевления овощей Минсельхоз ожидает по мере роста поставок российской продукции на рынок.

Ранее сообщалось, что с завершением августа работы на дачном участке не заканчиваются. Сентябрь остаётся важным периодом для садоводов и огородников, поскольку подготовка почвы в это время напрямую влияет на состояние грядок и будущий урожай.