Памятник погибшим бойцам СВО установили на месте польского мемориала в Якутске

В Якутске открыли памятник погибшим участникам СВО Дмитрию Егорову и Николаю Романову. Скульптурную композицию установили на перекрёстке улиц Пояркова и Курашова, где ранее находился мемориал ссыльным полякам и жертвам репрессий.

Егоров с позывным Сунтар ушёл добровольцем на СВО в 2022 году и служил в бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Романов, известный под позывным Ронин, отправился добровольцем годом позже. Военнослужащие познакомились на передовой и стали близкими друзьями. На последнее боевое задание они отправились вместе и погибли в один день, рассказал во время церемонии отец Егорова.

На открытие памятника пришли родные и близкие бойцов, их сослуживцы и студенты. Зампред правительства Якутии Анатолий Семёнов отметил, что расположение монумента рядом с учебными заведениями позволит молодёжи узнавать о судьбе военнослужащих и брать с них пример.

На открытии монумента присутствовали представители власти. Фото © Telegram / AnatolySemyonov

На открытие памятника пришли родные и близкие бойцов, их сослуживцы и студенты. Фото © Telegram / AnatolySemyonov

Ранее на этом участке стояла композиция из пяти камней, посвящённая полякам — жертвам ссылок XVIII–XIX веков и массовых репрессий XX века, а также исследователям Якутии. На плитах находились имена Вацлава Серошевского, Эдуарда Пекарского, Яна Черского и Александра Чекановского. В 2023 году сначала исчезли таблички, а затем демонтировали и сами камни.

Ранее Life.ru писал о героях России из Якутии. В числе жителей республики, удостоенных этого звания за время СВО, упоминался и Дмитрий Егоров, которому награду присвоили посмертно.