Парашютистка потеряла сознание и выжила после падения с высоты 3000 метров

35-летняя британская парашютистка Холли Уиффен чудом выжила после того, как во время прыжка потеряла сознание и несколько километров падала без раскрытого парашюта. Инцидент произошёл 7 августа возле аэродрома Лангар неподалёку от Ноттингема.

Уиффен выполняла групповой прыжок с высоты около 12 тысяч футов — примерно 3,7 километра. Во время свободного падения другая парашютистка столкнулась с ней и ударила ногой по голове, после чего Холли потеряла сознание.

Пока спортсменка падала, другой участник прыжка попытался ей помочь. Однако ему пришлось раскрыть собственный парашют примерно на высоте 900 метров, поэтому сопровождать Уиффен дальше он уже не мог.

По данным The Times, основной парашют Уиффен раскрылся лишь примерно на высоте 300 метров. После этого сработала и запасная система, из-за чего возник опасный режим снижения — оба купола создали эффект, при котором скорость падения могла достигать 65–80 км/ч.

Приземление произошло рядом с деревьями. Одно из них смягчило удар, однако женщина получила перелом позвоночника и тяжёлую травму ноги. Сейчас она восстанавливается после операции и передвигается на костылях.

Несмотря на произошедшее, Уиффен не собирается отказываться от парашютного спорта. За её плечами около 425 прыжков, и она заявила о желании снова подняться в небо после восстановления.

Ранее в Московской области погиб 41-летний спортсмен во время выполнения прыжка с парашютом. Причиной трагедии стали технические проблемы с оборудованием.