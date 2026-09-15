Пельмени, матрёшки и казачий быт: Как иностранцы провели день в российских семьях

Пятнадцать иностранных участников детской программы Международного фестиваля молодёжи на один день стали гостями российских семей. Подростков приняли родители их друзей из Свердловской области — инженеры, преподаватели, сотрудники МЧС, предприниматели и IT-специалисты.

Все принимающие семьи участвуют в сообществе «Родные-Любимые», созданном «Движением Первых» для совместного досуга детей и родителей. На его площадках проходят лекции, творческие занятия, конкурсы и игры, а взрослые могут получить рекомендации семейных психологов.

Знакомство с российским бытом началось с домашних завтраков. Затем для каждого иностранного гостя подготовили отдельную программу: одни отправились в музей или на семейную велосипедную прогулку, другие учились лепить пельмени, вышивать и мастерить матрёшек.

После насыщенного дня подростки вместе с принимавшими их семьями вернулись на площадку фестиваля. Там для них устроили чаепитие с самоваром и баранками. К участникам встречи присоединился первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

«Хочу сказать огромное спасибо всем семьям Свердловской области за ваше гостеприимство. Ребята уедут, они много увидели за эти дни, но запоминается всегда только то, что связано с эмоциями, с искренними чувствами. Я абсолютно уверен — эти чувства и эмоции добра останутся в сердце. И ценности у нас одинаковые, и слово любовь звучит одинаково. И вот это, наверное, самое главное, что объединяет людей. Очень хотелось бы, чтобы мир был вот такой, какой он на фестивале. Все улыбаются. Все разные, но с какой гордостью все надевают свои национальные костюмы. И все к этому относятся с огромным уважением. Я уверен, что каждый в своём сердце увезёт частичку этого добра, любви, настоящих эмоций, и пусть дружба сохранится. А мы всегда ждём вас в гости», — сказал Сергей Кириенко.

Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев» и председатель правления Движения Первых Артур Орлов рассказал, что программу «День в семье Первых» подготовили специально для участников МФМ-2026.

«Российские семьи приняли у себя в гостях иностранных ребят, чтобы познакомить со своим укладом жизни и домашними традициями. Этот день был полон сюрпризов для наших участников, ведь их ждал совместный завтрак, увлекательные мастер-классы, прогулки по Свердловской области и знакомство с профессиями членов семьи. Завершился день общим ужином в «Семейной гостиной» и обменом впечатлениями. Многие ребята признавались в любви к России и восхищались атмосферой Фестиваля. В завершение встречи все вместе исполнили легендарную «Катюшу». Хочу сказать огромное спасибо всем семьям, принявшим участие в нашей программе. Уверен, иностранцы увезут из России максимально положительные впечатления!» — отметил Артур Орлов.

Участник из Аргентины Лука Амир Силва Агуеро провёл день с семьёй Даренских. Для подростка это уже четвёртая поездка в Россию.

«Это мой четвёртый визит в Россию, и когда меня спрашивают, почему я так часто езжу сюда, я отвечаю, что она ведёт политику, отличную от других стран. Мне нравится, что Россия сохраняет традиции, и что ваша страна проводит такие мероприятия и проекты, которые позволяют детям из других стран встречаться вместе. Я сегодня не просто провёл день с русской семьей, а погрузился в их быт, почувствовал, как жить здесь. Я не просто погулял по городу, а пропитался духом России, и теперь увезу с собой её частичку», — рассказал он.

Гость из Эфиопии Йосеф Алему Теклу попал в семью, которая познакомила его с историей и традициями казачества. Вместе с новыми друзьями подросток посетил культурный центр «Арамильская слобода».

«Мы не в первый раз участвуем в проектах Движения Первых. Сегодня мы с нашим гостем посетили Арамильскую слободу — культурный центр казачества, поговорили об освоении Урала, посмотрели, как жили здесь несколько веков назад — без удобств, света, воды», — рассказал глава семьи Игорь Артюхин.

По словам Артюхина, подростки быстро нашли общий язык, несмотря на языковой барьер. Для знакомства и начала общения им потребовалось всего несколько минут.

Участницу фестиваля из Индии Каруну Ани Косле принял сотрудник МЧС Михаил Сбоев. Он провёл для гостьи экскурсию по пожарной части, показал служебные машины и диспетчерскую, а также рассказал о традициях и приметах спасателей.

«Потом приехали домой, и жена показала гостье матрёшку. Первую открывает — у неё улыбка на лице. На второй, третьей уже смеётся, и так до последней. Когда в конце самая маленькая открылась, она просто была в восторге. Также подготовили свою фотозону и гостью пофотографировали в народных костюмах», — поделился Михаил Сбоев.

Сама Каруна призналась, что тёплый приём стал для неё неожиданностью.

«Для меня было сюрпризом оказаться в такой семье. Они были очень добры, и буквально с первых моментов я уже не воспринимала этих людей чужими», — отметила девушка.

Международный фестиваль молодёжи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Указ о проведении мероприятия президент России Владимир Путин подписал 29 декабря 2025 года. Девизом МФМ-2026 стала фраза «Следуй за мечтой».

Фестиваль объединил 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Половину участников составляют россияне, ещё пять тысяч человек приехали из других государств. В Екатеринбурге собрались представители творческих и креативных индустрий, государственного управления, науки, образования, спорта, предпринимательства, медиа, цифровых технологий, IT и общественных организаций.

В продолжение практики Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года в программу включили тысячу подростков от 14 до 17 лет. В их числе 500 российских школьников и столько же иностранных гостей. За организацию детской части мероприятия отвечает Движение Первых.

Ранее 10 тысяч участников МФМ-2026 вышли на Шествие молодёжи мира в Екатеринбурге. Молодые люди прошли по городу в национальных костюмах, с флагами и музыкальными инструментами. На фестивальных площадках выступили артисты из Китая, Индии, ЮАР, Ирана, Египта и Бразилии.