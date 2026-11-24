Первую оперу он написал в девять лет, его музыкальные эксперименты возмущали публику, а ради балета он был готов изменить финал одной из самых известных трагедий Шекспира. На платформе VK Видео вышел документальный сериал «Три жизни Сергея Прокофьева», приуроченный к 135-летию со дня рождения русского композитора. Партнёром проекта стал Российский национальный музей музыки.

Название сериала отсылает к трём периодам биографии музыканта: становлению в дореволюционной России, годам эмиграции и возвращению в Советский Союз.

Свою первую оперу «Великан» Прокофьев сочинил под впечатлением от «Фауста» и «Князя Игоря». Уже в десять лет будущий композитор приступил к работе над второй оперой — «На пустынных островах».

Однако даже выдающийся талант не гарантировал Прокофьеву признания. Зрители демонстративно покидали некоторые его концерты, а произведения сталкивались с запретами. Авторы проекта также рассказывают о непростых отношениях композитора с Игорем Стравинским, Сергеем Рахманиновым, Сергеем Дягилевым и Дмитрием Шостаковичем.

Одним из самых необычных творческих экспериментов Прокофьева стал балет «Ромео и Джульетта». Композитор решил оставить шекспировских влюблённых в живых, объясняя это вполне практическими соображениями: мёртвые герои не смогут танцевать. Однако первоначальный вариант не приняли к постановке. О том, как Прокофьеву удалось добиться признания своей музыки, ранее рассказывал Life.ru.

Не менее необычным увлечением композитора стало создание «Деревянной книги». Владимир Маяковский, Фёдор Шаляпин, Игорь Стравинский, Кузьма Петров-Водкин и другие знаменитые современники оставляли в ней ответы на один вопрос: «Что вы думаете о солнце?»

В съёмках документального сериала приняли участие Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Алексей Учитель и Сергей Шнуров. Они рассказали о влиянии Прокофьева на современную культуру. По данным авторов проекта, только за последние 30 лет музыка композитора прозвучала более чем в 200 кинопроизведениях.

Проект создан при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Помимо трёх документальных серий, он включает видеоподкасты, короткие ролики и лонгрид о композиторе.