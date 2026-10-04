Первое видео на YouTube: о чём Джавед Карим говорил 19 секунд у слонов Первым видео на YouTube считается Me at the zoo Джаведа Карима. Когда его загрузили, кто снимал ролик и почему 19 секунд стали историей интернета. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

23 апреля 2005 года один из основателей YouTube Джавед Карим загрузил видео, которое теперь считается первым роликом в истории платформы.

Оно называлось Me at the zoo — «Я в зоопарке» и длилось около 19 секунд. Карим стоял перед вольером со слонами в зоопарке Сан-Диего и рассказывал о том, что у животных очень длинные хоботы.

Никакой заставки, монтажа, музыки, призыва подписаться или профессиональной камеры там не было.

Видео снял друг Карима Яков Лапицкий. Ролик был опубликован на аккаунте jawed вечером 23 апреля 2005 года по тихоокеанскому времени.

Именно его простота со временем стала символичной. Первый ролик крупнейшей видеоплатформы мира оказался не телепередачей и не музыкальным клипом, а обычным человеком перед обычной камерой.

Через полтора года после публикации Me at the zoo компания Google объявила, что покупает YouTube за $1,65 млрд. А к 2025 году на платформу было загружено уже более 20 млрд видео.

Сегодня Me at the zoo остаётся доступным на том же канале Джаведа Карима и превратилось фактически в цифровой памятник эпохе, когда пользовательское видео только начинало менять интернет.

Историю того, почему Google заплатил за YouTube $1,65 млрд и во что превратилась эта покупка спустя 20 лет, Life.ru разобрал в отдельном материале.

Авторы Александра Новоселова