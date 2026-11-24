Даты следующего раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта пока не назначены. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне представитель Кремля сообщил, что очередная встреча делегаций должна состояться в ближайшее время. В качестве основной площадки Москва рассматривает Абу-Даби, однако не исключает и других вариантов.

Предыдущий раунд трёхсторонних переговоров прошёл в столице ОАЭ 10–11 ноября. Одной из ключевых тем стала архитектура европейской безопасности. Кроме того, стороны договорились о новом масштабном обмене военнопленными.

По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что по некоторым вопросам участникам удалось найти взаимопонимание, однако ряд разногласий сохраняется.