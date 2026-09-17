Песков назвал принятие в США закона об «адских санкциях» недружественным шагом

Кремль расценил принятие Палатой представителей США законопроекта об «адских» санкциях против России как недружественный шаг. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям», — сказал представитель Кремля.

Палата представителей одобрила документ 16 сентября 262 голосами против 159. Ранее законопроект прошёл Сенат, поэтому теперь его направят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Документ получил название «Закон Линдси О. Грэма* о санкциях против России и Ирана 2026 года». Он предусматривает новые ограничения против российского энергетического и оборонного секторов, финансовых организаций и судов, которые в США относят к «теневому флоту».

Законопроект также позволяет президенту США устанавливать пошлины до 100% на товары из стран, закупающих российскую нефть или газ, а для товаров непосредственно из России максимальная ставка может достигать 500%. Первоначальная версия документа была представлена ещё весной 2025 года, однако впоследствии её существенно переработали.

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