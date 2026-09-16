Платформа удалённой занятости для стран БРИКС впервые попала в декларацию лидеров объединения Страны БРИКС отметили инициативу создания Международной платформы удаленной занятости в итоговой декларации XVIII саммита объединения. Документ принятn консенсусом по итогам встречи участников объединенияв Нью-Дели. Обложка © пресс-служба Газпром нефти

«Мы отмечаем инициативу по созданию Международной платформы удаленной занятости для стран БРИКС», – говорится в декларации. Платформа позволяет компаниям из стран БРИКС дистанционно привлекать специалистов из других стран объединения – для ИТ-разработки, исследовательских и инженерных проектов, а также с цельювыхода на новые рынки. Сервис обеспечивает трансграничные расчеты в национальных валютах и юридическое оформление работы.

- Технологической основой платформы служит сервис «Профессионалы 4.0», который наша компания запустила в 2019 году для российского рынка. Сегодня он объединяет более 53 тыс. экспертов и свыше 50 крупных корпоративных заказчиков, – рассказал член правления «Газпром нефти» Кирилл Кравченко.

По данным компании, международные проекты на базе сервиса уже реализуются. В этом году финтех-компания из Бразилии с его помощью нашла специалистов по искусственному интеллекту. Система собрала для заказчика подборку кандидатов с локальных платформ стран БРИКС.

По словам директора по развитию Международной платформы удаленной занятости для стран БРИКС Николая Долгова, есть и обратный пример: российская компания привлекла в проект тестировщика из Латинской Америки, не владеющего английским языком. Коммуникацию выстроили через мультиязычный чат с синхронным переводом и культурным анализом диалога. Специалист выполнил более 150 тест-кейсов, а платформа закрыла полный цикл – от поиска до трансграничных выплат.

Фото © пресс-служба Газпром нефти

- Специалист из Индии, Бразилии или ЮАР, выходя на международный рынок, чаще всего попадает на западную платформу с расчетами в долларах. Наша задача – собственная инфраструктура рынка труда БРИКС: расчеты в национальных валютах, юридически чистое оформление, защита работника. Упоминание инициативы в декларации означает, что запрос на такую инфраструктуру признан на уровне объединения, – отметил Николай Долгов.

Следующий, XIX саммит БРИКС пройдет в 2027 году в Китае, который примет председательство в объединении.

Авторы Валерия Мишина