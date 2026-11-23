Почему хотят запретить «Беременна в 16»: история инициатив в России и опыт других стран
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Почему в России хотят запретить «Беременна в 16» («Мама в 16»), кто выступал против шоу в 2024–2026 годах и запрещали ли формат в других странах.
Почему в России хотят запретить реалити-шоу «Беременна в 16» («Мама в 16»): инициативы депутатов, причины критики программы, споры о подростковой беременности и последние новости 2026 года. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В России вновь обсуждают запрет реалити-шоу «Беременна в 16», известного теперь как «Мама в 16». 22 ноября 2026 года председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила убрать из телеэфира передачи о подростковой беременности и семейных конфликтах. Но аналогичные призывы звучали и раньше — в 2024 и 2025 годах. Разбираемся, кто выступал за запрет, что действительно произошло с программой и есть ли такие прецеденты за рубежом.
Запретили ли шоу «Беременна в 16» в России в 2026 году?
По состоянию на 23 ноября 2026 года подтверждённого решения о федеральном запрете реалити-шоу «Беременна в 16» («Мама в 16») не обнаружено. Последнее заявление Нины Останиной — политическая инициатива и намерение вновь обсудить вопрос в профильном комитете Госдумы, а не вступивший в силу закон, судебное решение или опубликованный акт регулятора. Отдельно следует различать запрет показа, изменение возрастной маркировки и решение телеканала самостоятельно снять передачу с эфира.
Важная деталь: нынешнее название российского реалити — «Мама в 16». Переименование, о котором сообщалось в 2024 году, само по себе не означало закрытия формата.
Реалити-шоу «Мама в 16» на телеканале «Ю»: как устроена программа о подростковой беременности и раннем материнстве, почему её критикуют и что известно о возможном запрете передачи в России. Фото © VK / Телеканал Ю
Что произошло 22 ноября 2026 года
В интервью ТАСС глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что передачи о ранней беременности, семейных скандалах и неблагополучных семьях следует убирать из эфира. В числе примеров она упомянула «Беременна в 16» и программы о ДНК-тестах. По словам депутата, комитет намерен вернуться к обсуждению телевизионного контента с коллегами и экспертами.
Останина объяснила позицию необходимостью показывать зрителям более позитивный образ семьи. При этом сведения о внесённом специально под запрет программы законопроекте или о принятом запретительном решении в рассмотренных источниках отсутствуют. Life.ru уже выпустил оперативную новость по этому заявлению; новый материал отвечает на другой запрос — историю вопроса и зарубежные примеры.
Кто и когда пытался запретить «Беременна в 16»: хронология
История инициатив о запрете шоу «Беременна в 16» в России: заявления депутатов в 2024–2026 годах, предложения ограничить показ передачи и отсутствие подтверждённого федерального запрета по состоянию на 23 ноября 2026 года. Инфографика © Life.ru
2024 год: Яковлев и Милонов выступили за закрытие
Одна из ранних публичных инициатив прозвучала в феврале 2024 года. Депутат новосибирского заксобрания Роман Яковлев заявил, что участие в реалити может восприниматься как возможность получить известность, и предложил закрыть программу. 22 марта того же года депутат Госдумы Виталий Милонов высказался за запрет формата. При этом оба эпизода — заявления политиков, а не свидетельства о том, что передача уже была запрещена.
Апрель 2025 года: запрет, поддержка и альтернатива 18+
11 апреля 2025 года сенатор Юлия Лазуткина подняла вопрос на встрече с руководителем Росмолодёжи Григорием Гуровым. Она связала опасения с возможной нормализацией подростковой беременности. Её позицию поддержала председатель комитета Совфеда по социальной политике Елена Перминова, а 12 апреля депутат Татьяна Буцкая также высказалась против присутствия программы на ТВ.
Но единой позиции о полном запрете не было. 13 апреля 2025 года сенатор Ольга Епифанова предложила рассмотреть возрастную маркировку 18+ и содержательные изменения, не прибегая к полному закрытию. Возрастное ограничение означает ограничение доступа части аудитории, а не уничтожение программы или запрет её производства.
Июнь 2025 года: почему в историю вмешался одноимённый сериал
Летом 2025 года в новостях обсуждалось не только реалити телеканала «Ю», но и отдельный художественный проект с названием «Беременна в 16». На фоне сообщений о прокатном удостоверении пилотного эпизода Нина Останина направила запрос в Минкультуры о проверке содержания сериала. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова выступила против обоих форматов. Это разные произведения: запрос о проверке художественного сериала не следует описывать как уже состоявшийся запрет телевизионного реалити.
Что такое «Беременна в 16» и почему его переименовали в «Мама в 16»
Оригинальная программа MTV 16 and Pregnant стартовала в США в 2009 году. Она рассказывала о беременности несовершеннолетних и первых месяцах после рождения ребёнка: взаимоотношениях с родственниками, учёбе, деньгах и ответственности молодых родителей. Российская адаптация вышла на телеканале «Ю» в 2019 году. В 2024 году проект стал называться «Мама в 16». Не стоит утверждать, что смена названия была вызвана официальным требованием государства: подтверждённого документа об этом нет.
Запрещали ли «Беременна в 16» в других странах?
Документально подтверждённого примера общегосударственного запрета именно телевизионного формата 16 and Pregnant / «Беременна в 16» в изученных материалах нет. Это не доказательство того, что запретов нигде никогда не существовало: речь о том, что нельзя уверенно назвать страну и правовой акт без проверяемого источника.
Международный опыт показывает прежде всего локальные версии, возрастные ограничения для телевещания, редакционные решения и снятие программы с сетки. Каталог официального правообладателя Paramount перечисляет адаптации в Великобритании, Австралии, Италии, Польше, Украине, России, Южной Африке и Нигерии. Сам факт присутствия страны в этом перечне не означает, что передача выходила там непрерывно или демонстрируется сейчас.
Запрещали ли шоу «Беременна в 16» в США, Великобритании, Австралии и других странах: международный опыт, возрастные ограничения, решения телеканалов и проверка сообщений о запрете реалити-шоу. Инфографика © Life.ru
Украина: отказ телеканала от эфира — не то же самое, что запрет
Показательный зарубежный случай — украинский проект «Вагітна у 16». По сведениям профильного издания «Детектор медіа», в 2024 году телеканал СТБ сообщил, что не планирует телевизионный показ отснятых эпизодов из-за чувствительности темы во время войны. Архивные выпуски проекта были доступны на его YouTube-канале. Речь шла о самостоятельном редакционном решении вещателя, а не о доказанном законодательном запрете формата в стране.
Может ли такое шоу влиять на число подростковых беременностей? Что известно исследованиям
Аргумент сторонников запрета: реалити может романтизировать раннее материнство и превращать сложную ситуацию в популярный телевизионный сюжет. Другая позиция: если передача честно показывает финансовые, медицинские и психологические трудности, она может предупреждать о последствиях неподготовленного родительства.
Исследование экономистов Мелиссы Кирни и Филлипа Левина, опубликованное в American Economic Review в 2015 году, оценивало появление 16 and Pregnant в США как связанное с сокращением числа подростковых рождений приблизительно на 4,3% в первые 18 месяцев по использованной авторами модели. Это результат конкретного исследования американского эфира, а не установленный универсальный эффект всех версий формата.
Существуют и академические возражения. Исследователи Дэвид Йегер, Теодор Джойс и Роберт Кестнер в работе NBER 2019 года оспаривали устойчивость части выводов о связи поискового интереса и телешоу. Поэтому утверждать, что программа однозначно «провоцирует беременности» или гарантированно «предотвращает беременности», некорректно.
Влияет ли шоу «Беременна в 16» на подростковую беременность: результаты исследований американской программы 16 and Pregnant, мнения специалистов и споры о влиянии реалити-шоу на отношение подростков к раннему материнству. Фото © Telegram / uchannelofficial
Что изменится, если шоу всё-таки решат ограничить
Возможны разные сценарии: телеканал самостоятельно снимет проект с эфира; изменится возрастная маркировка; регулятор рассмотрит конкретные нарушения; законодатели предложат общие поправки к правилам распространения контента. Каждое из этих событий требует отдельного основания и подтверждения. Заявление депутата само по себе не меняет правовой статус передачи.
Частые вопросы
- «Беременна в 16» уже запретили в России?
Нет подтверждённой информации о принятом федеральном запрете по состоянию на 23 ноября 2026 года. Обсуждается инициатива убрать подобные передачи из эфира.
- Почему программа называется «Мама в 16»?
Российское реалити использует новое название с 2024 года. Переименование не означает, что его официально запретили.
- Кто первым предлагал запретить шоу?
Среди ранних публично задокументированных заявлений — инициатива депутата Романа Яковлева в феврале 2024 года; в марте 2024-го за запрет выступил Виталий Милонов. Называть кого-либо «самым первым» без полного архива выступлений некорректно.
- Чем отличается реалити от сериала «Беременна в 16»?
Реалити телеканала «Ю» показывает истории реальных героинь. Одноимённый художественный сериал, обсуждавшийся в июне 2025 года, — другой проект; парламентский запрос о сериале не равен запрету реалити.
- В каких странах запрещали «Беременна в 16»?
Подтверждённых примеров общенационального запрета именно этого формата в проверенных источниках нет. В Украине был случай отказа самого канала от телевизионного показа отснятых эпизодов, но он не равнозначен государственному запрету.
- Можно ли просто сделать рейтинг 18+?
Такую альтернативу полному запрету предлагала сенатор Ольга Епифанова в апреле 2025 года. Применение конкретной возрастной маркировки определяется установленными правилами и оценкой содержания.
Вывод
Обсуждение запрета «Беременна в 16» в России продолжается как минимум с 2024 года. К ноябрю 2026-го оно прошло путь от отдельных публичных заявлений до предложения повторно обсудить проблему в профильном комитете Госдумы. Но инициатива — ещё не закон. Зарубежные примеры показывают, что формат широко адаптировался, а его снятие с эфира может быть решением вещателя без государственного запрета.