Запретили ли шоу «Беременна в 16» в России в 2026 году?

Что произошло 22 ноября 2026 года

Кто и когда пытался запретить «Беременна в 16»: хронология

2024 год: Яковлев и Милонов выступили за закрытие

Апрель 2025 года: запрет, поддержка и альтернатива 18+

Июнь 2025 года: почему в историю вмешался одноимённый сериал

Что такое «Беременна в 16» и почему его переименовали в «Мама в 16»

Запрещали ли «Беременна в 16» в других странах?

Украина: отказ телеканала от эфира — не то же самое, что запрет

Может ли такое шоу влиять на число подростковых беременностей? Что известно исследованиям

Что изменится, если шоу всё-таки решат ограничить

Частые вопросы

Вывод