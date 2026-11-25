Почему падает биткоин 25 ноября 2026 года: курс BTC, причины обвала и что будет дальше Оглавление Курс биткоина сегодня, 25 ноября: сколько стоит BTC в долларах и рублях Насколько упал биткоин в ноябре 2026 года Почему биткоин падает: четыре причины Что будет с биткоином до конца 2026 года Стоит ли покупать биткоин после падения Частые вопросы Биткоин снова ниже $60 тысяч. Курс BTC в долларах и рублях на 25 ноября 2026 года, причины падения и возможные сценарии до конца года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Биткоин снова торгуется ниже 60 тысяч долларов после кратковременного восстановления. На утро 25 ноября 2026 года стоимость крупнейшей криптовалюты составляет около 59 тысяч долларов, или примерно 4,9 млн рублей. Давление на рынок оказывают ожидания повышения ставок в США, вывод денег из криптовалютных фондов и принудительное закрытие сделок с кредитным плечом. Life.ru разобрался, почему дешевеет биткоин и какие события могут изменить ситуацию.

Курс биткоина сегодня, 25 ноября: сколько стоит BTC в долларах и рублях

По данным MarketScreener, в 08:06 мск 25 ноября BTC стоил $59 150,50. При официальном курсе доллара 82,1664 рубля это около 4,86 млн рублей за один биткоин. Курс доллара на эту дату подтверждает РБК. Это справочный пересчёт, а не цена сделки на конкретной площадке: котировки и комиссии различаются.

1 BTC — 4 860 000 ₽

0,1 BTC — 486 000 ₽

0,01 BTC — 48 600 ₽

0,001 BTC — 4 860 ₽

Криптовалюты торгуются круглосуточно, поэтому курс может измениться за несколько минут.

Насколько упал биткоин в ноябре 2026 года

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21 ноября цена на Binance опускалась до $55 130 — минимума более чем за два года, сообщал РБК. 23 ноября биткоин ненадолго поднялся выше $64 тысяч, но уже вечером 24 ноября вновь оказался ниже $60 тысяч: в 22:50 мск котировка составляла $59 780, по данным «Коммерсанта». От уровня около $87 тысяч в начале октября до утренней котировки 25 ноября снижение составляет примерно 32%.

Почему биткоин падает: четыре причины

1. Дорогие деньги и снижение аппетита к риску. Инвесторы опасаются дальнейшего ужесточения денежной политики ФРС США. При повышении доходности более консервативных инструментов спекулятивные активы становятся менее привлекательными. Распродажа технологических акций усиливает давление на криптовалюты.

2. Отток денег из фондов. По данным CoinDesk от 24 ноября, чистый отток из спотовых биткоин-ETF в ноябре достиг $4,71 млрд. ETF — биржевые фонды, позволяющие получить доступ к динамике актива без самостоятельного хранения монет. Отток средств ослабляет спрос.

3. Принудительные ликвидации. Когда трейдеры занимают деньги для ставки на рост, снижение цены может привести к автоматическому закрытию позиции. Это создаёт дополнительное давление на рынок. CoinDesk со ссылкой на CoinGlass сообщал 24 ноября о ликвидациях криптовалютных фьючерсов на $844 млн за сутки. Это показатель всего рынка, а не только BTC.

4. Снижение доверия и неопределённость регулирования. Аналитики 21Shares связывают начало распродажи с взломом Binance в конце октября, однако более значительные потери объясняют последующим оттоком капитала и закрытием позиций с плечом. Reuters также отмечает опасения по поводу регулирования крипторынка в США.

Что будет с биткоином до конца 2026 года

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Точную цену предсказать невозможно. Отметки $55–60 тысяч сейчас важны прежде всего как недавно наблюдавшиеся уровни, а не гарантированные границы падения. Возможны три сценария: продолжение снижения при новом оттоке капитала и ухудшении настроений на фондовом рынке; колебания около текущих уровней при отсутствии новых сильных сигналов; восстановление при возвращении спроса на ETF и улучшении отношения инвесторов к рисковым активам. Даже резкий отскок сам по себе не доказывает завершения распродажи.

Стоит ли покупать биткоин после падения

Снижение цены не гарантирует выгодной точки входа. Владелец криптовалюты может потерять значительную часть вложений, а сделки с кредитным плечом способны привести к полной потере обеспечения. Перед любым решением важно учитывать размер возможного убытка, комиссии, безопасность хранения и собственный финансовый резерв. Не следует воспринимать недавний минимум как обещание восстановления. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Частые вопросы

Почему биткоин упал ниже $60 тысяч? На цену одновременно влияют макроэкономические риски, вывод средств из фондов и ликвидации сделок с плечом.

Сколько стоит биткоин в рублях 25 ноября? По утренней котировке — около 4,86 млн рублей за BTC, без учёта комиссий.

Может ли биткоин упасть до $50 тысяч? Такой уровень нельзя исключить, но подтверждённого прогноза или гарантии достижения этой цены нет.

Почему падают другие криптовалюты? Общая распродажа рисковых активов и сокращение ликвидности могут затрагивать сразу несколько монет.

Когда закончится падение? Точной даты нет. Важны динамика фондовых рынков, ожидания по ставкам ФРС и потоки капитала в криптофонды.

Авторы Александра Новоселова