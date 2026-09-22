Почти 2 тысячи программ по 6 направлениям: Чему учатся школьники в Московском дворце пионеров

В этом учебном году Московский дворец пионеров на Воробьёвых горах получил больше 38 тысяч заявлений от ребят, которые хотят заниматься в кружках и секциях. Чаще всего выбирали техническое и физкультурно-спортивное направления.

Во дворце пионеров для юных москвичей открыто более 1,8 тысячи программ по шести направлениям: техническому, художественному, туристско-краеведческому, естественно-научному, физкультурно-спортивному и социально-гуманитарному.

Художественное направление — это театральные и музыкальные студии, кружки рисования, а ещё кулинария, дизайн и цирковое искусство. Здесь дети постигают сценическое движение и актёрскую игру, учатся рисовать и готовить. Наибольшей популярностью в этом кластере пользовались изобразительное искусство, театр и хореография.

Ученица девятого класса лицея «Воробьёвы горы» Варвара Вялых рассказала, что с детства обожала танцевать и устраивала для родителей домашние концерты. Поэтому уже в три года её привели в Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева. Там её научили не просто двигаться, а чувствовать музыку и передавать через неё эмоции. Варвара говорит, что занятия помогли ей стать упорной и трудолюбивой, а ещё она нашла там лучших друзей.

Физкультурно-спортивное направление охватывает командные, эстетические и интеллектуальные виды спорта, а также военно-патриотическое воспитание. В этом году особенно популярны футбол, шахматы, гандбол и военно-патриотические кружки.

Ученик шестого класса школы № 1861 «Загорье» Артемий Тимофеев раньше занимался единоборствами, но захотел попробовать командный спорт. Он выбрал гандбол, потому что там есть и нападение, и защита, и можно забивать голы. По словам Артемия, гандбол делает его сильнее, быстрее и смелее, поднимает настроение, учит самостоятельности и взаимопомощи. А благодаря сборам и соревнованиям у него появилось много новых друзей.

Фото © Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Техническое направление — это робототехника, IT и программирование, управление дронами, авиа-, судо- и железнодорожное моделирование, космонавтика и астрономия. Школьники осваивают инженерные навыки, учатся проектировать и собирать модели, программировать и работать с техникой. По популярности лидируют математика и физика, робототехника и инженерия, информационные технологии и программирование.

Туристско-краеведческое направление — это морское дело, москвоведение, спортивное ориентирование и туризм. Ребята изучают историю родного края и осваивают туристические навыки. Больше всего детей заинтересовали спортивное ориентирование и туризм.

Естественно-научное направление включает астрономию, географию и геологию, химию, биологию и медицину, ботанику и зоологию. Школьники учатся наблюдать и ставить эксперименты, знакомятся с научными методами и основами естественных наук. Самыми востребованными в этом году стали биология, медицина, география и геология.

Ученик 11 класса школы № 1253 Николай Новиков говорит, что ему нравится кружок «Общая биология». Там он не просто изучает природу, а учится видеть в ней живой мир. Каждое занятие напоминает ему, что даже маленький шаг навстречу природе может многое изменить.