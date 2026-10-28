Поезд Деда Мороза 2026–2027: маршрут по городам, расписание и как купить билет Оглавление Что такое поезд Деда Мороза Маршрут поезда Деда Мороза 2026–2027 по городам Поезд Деда Мороза в Москве и Петербурге Где поезд встретит Новый год Сколько стоят билеты и кто может попасть Как купить билет на поезд Деда Мороза Что входит в программу Можно ли ехать без детей Что взять с собой: советы родителям Поезд в Великий Устюг к Деду Морозу: это другой поезд Если билетов нет — куда ещё поехать к Деду Морозу Вопрос – ответ Когда поезд Деда Мороза будет в моём городе? Можно ли сдать билет на поезд Деда Мороза? Нужны ли документы для посещения поезда? Когда открывается продажа билетов? Сколько длится программа? Можно ли выбрать места в вагоне? Есть ли льготы и действует ли Пушкинская карта? Что делать, если опоздал на сеанс? Как узнать об изменениях расписания? Поезд Деда Мороза 2026–2027: маршрут по 65 городам с датами, когда в Москве и Петербурге, сколько стоят билеты и как купить на сайте РЖД за 30 дней. 21335 21335 Поезд Деда Мороза 2026 — 2027— какие города посетит зимний волшебник. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

В этом сезоне Дед Мороз отправился в путешествие по России уже в шестой раз. Ниже — практическое руководство: где увидеть поезд Деда Мороза, как купить билеты, когда он будет в вашем городе и что делать, если билеты закончились.

Что такое поезд Деда Мороза

Проект «Поезд Деда Мороза» придумали железнодорожники вместе с правительством Вологодской области, чтобы главный зимний волшебник смог добраться даже до тех, кто не может поехать к нему в Великий Устюг.

В пути волшебник и его команда дарят подарки, проводят квесты, принимают письма от детей, угощают чаем с пряниками и дают небольшой спектакль. Снаружи новогодний состав украшен гирляндами, мишурой и красочными гербами. Поезд сопровождает команда аниматоров, режиссёров, актёров и волонтёров, которые готовят представления в каждом городе остановки. Таким образом поезд превращается в настоящий мобильный праздник для детей, которые не могут приехать в Великий Устюг.

Маршрут поезда Деда Мороза 2026–2027 по городам

Праздничный состав отправится в путешествие 8 ноября 2026 года из Великого Устюга и посетит 65 городов России, а завершится тур 9 января 2027 года.

Основные остановки:

Великий Устюг : отправление 8 ноября 2026 года

: отправление 8 ноября 2026 года Инта : остановка 10 ноября 2026 года

: остановка 10 ноября 2026 года Лабытнанги : остановка 11 ноября 2026 года

: остановка 11 ноября 2026 года Воркута : остановка 12 ноября 2026 года

: остановка 12 ноября 2026 года Усинск : остановка 13 ноября 2026 года

: остановка 13 ноября 2026 года Печора : остановка 13 ноября 2026 года

: остановка 13 ноября 2026 года Пермь : остановка 20 ноября 2026 года

: остановка 20 ноября 2026 года Вологда : прибытие 30 декабря 2026 года

: прибытие 30 декабря 2026 года Ярославль : встреча Нового 2027 года (31 декабря – 1 января)

: встреча Нового 2027 года (31 декабря – 1 января) Москва (Киевский вокзал) : 2 и 3 января 2027 года

: 2 и 3 января 2027 года Санкт-Петербург (Новый Петергоф) : празднование Рождества 6 и 7 января 2027 года

: празднование Рождества 6 и 7 января 2027 года Петрозаводск : остановка 8 января 2027 года

: остановка 8 января 2027 года Великий Устюг: возвращение поезда 9 января 2027 года

Полный перечень остановок поезда Деда Мороза опубликован на официальном сайте проекта.

Прибытие поезда Деда Мороза в Санкт-Петербург. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Поезд Деда Мороза в Москве и Петербурге

В Москве поезд Деда Мороза будет 2 и 3 января на Киевском вокзале. В Санкт-Петербурге — 6 и 7 января на станции Новый Петергоф.

Где поезд встретит Новый год

Непосредственно на Новый год (31 декабря — 1 января) поезд Деда Мороза будет в Ярославле.

Сколько стоят билеты и кто может попасть

Вход на новогодний экспресс платный. Существует два основных тарифных плана:

Детский билет (6–12 лет) — 3000 рублей. Такой билет оформляется только на ребёнка, без сопровождения; взрослым старше 13 лет в поезд по этому тарифу вход не разрешён. По данному билету также доступно посещение кукольного театра.

Детский с сопровождением (ребёнок 3–5 лет + взрослый) — 3500 рублей. По этому тарифу в поезд проходят ребёнок и один сопровождающий (от 13 лет). Если ребёнку больше пяти лет, пользоваться тарифом «с сопровождением» нельзя — взрослому могут отказать в допуске.

Как купить билет на поезд Деда Мороза

Продажи билетов открываются ровно за 30 суток до прибытия поезда в ваш город и начинаются в 09:00 по московскому времени. Билеты продаются только на официальном сайте главного оператора железных дорог (раздел «Пассажирам → Поезд Деда Мороза») и на сайте проекта поезда.

Выберите свой город, дату и формат. Определите, в какой город приедет поезд и в какой день, воспользовавшись расписанием на сайте poezddedamoroza.ru.

Определите, в какой город приедет поезд и в какой день, воспользовавшись расписанием на сайте poezddedamoroza.ru. Оформляйте билеты заранее, так как они быстро расходятся.

так как они быстро расходятся. Заполните данные ребёнка. В форму вводятся имя, фамилия и дата рождения ребёнка.

В форму вводятся имя, фамилия и дата рождения ребёнка. Выберите сеанс. Посещение резиденции разбито на интервалы (до 15 человек в группе). Выбирайте удобное время и оплачивайте билет.

Посещение резиденции разбито на интервалы (до 15 человек в группе). Выбирайте удобное время и оплачивайте билет. Сохраните электронный билет. Его можно загрузить на телефон или распечатать. На посадке потребуется документ ребёнка — свидетельство о рождении или паспорт.

После оплаты вы получаете электронный билет, который нужно предъявить вместе со свидетельством о рождении или паспортом ребёнка при посадке. Каждое посещение привязано к конкретному времени, опоздание может привести к аннулированию билета или участию в следующем сеансе при наличии мест.

Поезд Деда Мороза 2026–2027 — где останавливается. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Что входит в программу

В стоимость билета входят:

Анимационная программа в поезде;

Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в передвижной резиденции Деда Мороза;

Подарок от Деда Мороза только для ребёнка;

Чаепитие;

Открытка для отправки друзьям, родным.

Параллельно работает «Вагон – кукольный театр» — там проходят 45‑минутные спектакли по мотивам русских сказок. Дети сидят в мягких креслах, а кукловоды выводят на сцену героев, придумывая новые истории. В стоимость билета в театр входят подарок и видеопоздравление Деда Мороза.

На перроне команда устраивает бесплатные выступления: концерты, мастер‑классы, конкурсы и фотозоны. Если стоянка длится более трёх часов, Дед Мороз дважды выходит к публике: при прибытии и перед отъездом, аниматоры проводят шоу прямо на платформе. При коротких стоянках волшебник приветствует гостей со сцены в поезде.

Поезд Деда Мороза — детей какого возраста пустят. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Можно ли ехать без детей

Проект создавался для детей, поэтому основная категория — ребята от трёх до 12 лет. Взрослым билеты не продают: сопровождение возможно только в билете «Детский с сопровождением», рассчитанном на ребёнка 3–5 лет и одного взрослого. Если ребёнок старше пяти лет, взрослому во входе будет отказано.

Что делать, если родители тоже хотят окунуться в сказку? В этом случае можно посетить свободные вагоны: «Снежная королева», ресторан, буфет и фотокупе. Здесь не требуется билет и можно посидеть в тёплом, красиво украшенном вагоне, выпить чай, пофотографировать и купить подарки. Также Дед Мороз обязательно выходит на платформу, чтобы поприветствовать всех желающих. Кроме того, на вокзале проходят бесплатные концерты и интерактивные игры.

Что взять с собой: советы родителям

Чтобы посещение экспресса было комфортным, подготовьте небольшой «зимний набор»:

Документы: свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, электронный билет на программу.

свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, электронный билет на программу. Тёплая одежда: стоять в очереди и ждать прихода поезда придётся на улице; берите шапку, шарф, варежки, сменную обувь и термос с горячим чаем.

стоять в очереди и ждать прихода поезда придётся на улице; берите шапку, шарф, варежки, сменную обувь и термос с горячим чаем. Фотоаппарат или телефон с зарядкой: внутри вагонов фотографировать не запрещено, а чтобы запечатлеть встречу, понадобится зарядка и, возможно, внешний аккумулятор.

внутри вагонов фотографировать не запрещено, а чтобы запечатлеть встречу, понадобится зарядка и, возможно, внешний аккумулятор. Сладости и вода: чаепитие входит в программу, но если очередь большая, то ребёнок может проголодаться; возьмите лёгкий перекус и воду.

чаепитие входит в программу, но если очередь большая, то ребёнок может проголодаться; возьмите лёгкий перекус и воду. Рюкзачок: положите туда варежки, термос и сувениры; так руки останутся свободными.

Поезд в Великий Устюг к Деду Морозу: это другой поезд

Учтите, что поезд Деда Мороза не перевозит пассажиров. Если вы желаете отправиться в Великий Устюг, можете сесть на круизный поезд от «РЖД Тур» по маршруту Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва с длительностью поездки 3 дня и 2 ночи. Даты — 20 ноября, 27 ноября, 4 декабря, 11 декабря, 18 декабря, 25 декабря, 4 января, 8 января.

Если билетов нет — куда ещё поехать к Деду Морозу

Билеты на визит в поезд раскупают очень быстро. Если вам не удалось купить билет, не расстраивайтесь — существует несколько альтернатив:

Сезонные экспрессы. Кроме поезда Деда Мороза главный оператор железных дорог запускает «Зимнюю сказку» из Сочи и Минеральных Вод, а также из других регионов. Составы делают длительные остановки, предлагая туристические программы и встречи с Дедом Морозом.

Визит к братьям Деда Мороза. В ряде российских регионов есть резиденции местных зимних волшебников. Так, в Татарстане живёт Кыш Бабай, в Удмуртии — Тол Бабай, в Бурятии — Саган Убген, в Чувашии — Хель Мучи, в Мордовии — Мороз Атя, в Марий Эл — Юшто Кугыза, в Якутии — Эхээ Дыыл. Есть даже на Кавказе — Уэс Дэдэ из Кабардино-Балкарии. А в Карелии — не дедушка с бородой, а молодой «морозец» Паккайне. И такое путешествие к «коллегам» главного новогоднего сказочника будет познавательным для детей и взрослых.

Поезд Деда Мороза — когда будет в Москве. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Вопрос – ответ

Когда поезд Деда Мороза будет в моём городе?

Поезд Деда Мороза в сезоне 2026 — 2027 выезжает из Великого Устюга 8 ноября 2026 года и проедет 65 городов России до 9 января 2027 года. Полный перечень остановок смотрите на официальном сайте.

Можно ли сдать билет на поезд Деда Мороза?

Да. Возврат возможен не позднее чем за 24 часа до вашего сеанса через сайт rzd.ru. После этого времени деньги возвращают только при предъявлении справки о болезни ребёнка.

Нужны ли документы для посещения поезда?

Да. При посадке потребуется свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, а также электронный билет.

Когда открывается продажа билетов?

Продажи стартуют за 30 дней до прибытия поезда в ваш город, всегда в 09:00 по московскому времени.

Сколько длится программа?

Стандартная программа и спектакль в кукольном театре занимают около 45 минут; если вы опаздываете, билет могут аннулировать или предложить место на следующем сеансе при наличии мест.

Можно ли выбрать места в вагоне?

Нет. Посетители заходят группой; внутри программы ведёт аниматор. Количество мест ограничено, рассадка не предусмотрена.

Есть ли льготы и действует ли Пушкинская карта?

Нет. Льготы и скидки на билеты не предусмотрены, Пушкинская карта на поезд Деда Мороза не распространяется.

Что делать, если опоздал на сеанс?

Опоздание приводит к аннуляции билета; иногда организаторы предлагают перейти на следующий сеанс, если там остались места. Лучше приезжать заранее.

Как узнать об изменениях расписания?

Самые свежие новости публикуются на официальных сайтах rzd.ru и poezddedamoroza.ru. Следите за обновлениями, так как время стоянок и список городов могут корректировать.

Авторы Михаил Грешнев