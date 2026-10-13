После отпуска мозг отказывается работать? Врач назвала пять способов быстро вернуть концентрацию

После отпуска организму может потребоваться время, чтобы вновь привыкнуть к рабочему ритму, поэтому не стоит пытаться выполнить все накопившиеся задачи в первый же день. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт и нутрициолог Анастасия Рожко.

«Поэтому в первые дни стоит уделить внимание режиму, стараться ложиться и вставать примерно в одно время, не пропускать приёмы пищи и постепенно увеличивать объём дел», — посоветовала специалист.

По словам Рожко, в первые рабочие дни необходимо расставить приоритеты и сосредоточиться на одной задаче, не отвлекаясь на остальные. При длительной работе за компьютером полезно делать короткие перерывы и гимнастику для глаз.

Особое внимание врач рекомендовала уделить полноценному сну. Даже одна ночь недосыпа способна усилить сонливость и увеличить число ошибок при выполнении задач, требующих концентрации. При этом кофе может временно взбодрить, но не заменяет ночной отдых.

Для поддержания работоспособности Рожко посоветовала регулярно питаться, включать в рацион источники белка, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Также полезно больше двигаться: вставать из-за рабочего стола, ходить пешком и делать короткие разминки. Возвращаться к интенсивным тренировкам сразу после отпуска необязательно.

Отдельно специалист затронула приём витаминов и биологически активных добавок. В беседе с «Вечерней Москвой» она подчеркнула, что при хронических заболеваниях или постоянном приёме лекарств необходимость БАДов следует обсудить с врачом, учитывая состав препарата и индивидуальные потребности организма.

Ранее Life.ru рассказывал, когда выгоднее всего брать отпуск в 2027 году, чтобы продлить отдых и не потерять в деньгах. Согласно производственному календарю, наиболее выгодными с финансовой точки зрения месяцами станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь — в каждом из них по 22 рабочих дня.