«Проблемы с коммуникациями у Дании»: Москва ответила на скандал с вертолётом над Балтикой
Посол РФ обвинил Данию в проблемах со связью после инцидента с вертолётом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что инцидент между российским военным кораблём и датским вертолётом в Балтийском море свидетельствует о проблемах с коммуникацией именно у датской стороны. Его слова приводит РИА Новости.
«Нынешний инцидент свидетельствует о том, что проблемы с коммуникациями не у кораблей ВМФ России, а у датской стороны», — сказал дипломат.
Поводом для нового дипломатического спора стал эпизод 14 сентября в международных водах у датского города Гедсер. Вооружённые силы Дании утверждают, что российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону военного вертолёта Fennec, который выполнял фотосъёмку корабля. По версии Копенгагена, одна из ракет прошла на небольшом расстоянии от вертолёта.
После этого глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщил о намерении вызвать российского посла. Российская сторона, в свою очередь, заявила о небезопасных манёврах датской авиации возле кораблей ВМФ РФ.
Барбин сообщил, что передал Копенгагену официальную ноту с требованием принять меры для предотвращения подобных эпизодов. Он также напомнил о похожем случае в августе 2025 года, когда, по версии Москвы, датский вертолёт на малой высоте совершал пролёты над большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» и не выходил на радиосвязь.
В Кремле заявили, что пока не располагают подробностями нынешнего инцидента и не готовы его комментировать. Российская и датская стороны таким образом дают противоположные оценки произошедшего.
Ранее Life.ru рассказывал о другой российско-датской дипломатической перепалке вокруг безопасности в Балтийском регионе. Тогда Владимир Барбин призывал не допустить дальнейшей военной эскалации между Россией и странами НАТО.
Главные решения государств, дипломатические конфликты и международная безопасность — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.