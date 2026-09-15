«Проблемы с коммуникациями у Дании»: Москва ответила на скандал с вертолётом над Балтикой

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что инцидент между российским военным кораблём и датским вертолётом в Балтийском море свидетельствует о проблемах с коммуникацией именно у датской стороны. Его слова приводит РИА Новости.

«Нынешний инцидент свидетельствует о том, что проблемы с коммуникациями не у кораблей ВМФ России, а у датской стороны», — сказал дипломат.

Поводом для нового дипломатического спора стал эпизод 14 сентября в международных водах у датского города Гедсер. Вооружённые силы Дании утверждают, что российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону военного вертолёта Fennec, который выполнял фотосъёмку корабля. По версии Копенгагена, одна из ракет прошла на небольшом расстоянии от вертолёта.

После этого глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщил о намерении вызвать российского посла. Российская сторона, в свою очередь, заявила о небезопасных манёврах датской авиации возле кораблей ВМФ РФ.

Барбин сообщил, что передал Копенгагену официальную ноту с требованием принять меры для предотвращения подобных эпизодов. Он также напомнил о похожем случае в августе 2025 года, когда, по версии Москвы, датский вертолёт на малой высоте совершал пролёты над большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» и не выходил на радиосвязь.

В Кремле заявили, что пока не располагают подробностями нынешнего инцидента и не готовы его комментировать. Российская и датская стороны таким образом дают противоположные оценки произошедшего.

Ранее Life.ru рассказывал о другой российско-датской дипломатической перепалке вокруг безопасности в Балтийском регионе. Тогда Владимир Барбин призывал не допустить дальнейшей военной эскалации между Россией и странами НАТО.