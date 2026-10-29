Представлен рейтинг лучших промышленных колледжей России Исследование охватило 244 учебных заведения из 60 регионов страны, где готовят востребованных в промышленности специалистов, в том числе для топливно-энергетического комплекса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stokkete

Научно-популярный онлайн-журнал об энергетике «Энергия+» опубликовал рейтинг лучших промышленных колледжей России. Учебные заведения распределены по трем группам: «золотая» (с 1-го по 25-е место), «серебряная» (с 26-го по 100-е) и «бронзовая» (со 101-го по 244-е).

Создание методики рейтинга, а также изучение и анализ колледжей обеспечило независимое исследовательское агентство Spektr.

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В топ-5 рейтинга вошли Муравленковский многопрофильный колледж в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Строительно-энергетический колледж имени П. Мачнева в Самаре, Ишимбайский нефтяной колледж и Октябрьский нефтяной колледж имени С. И. Кувыкина в Башкирии, а также Тольяттинский химико-технологический колледж.

Исследование показало, что большинство сильнейших колледжей России находятся в регионах. Это говорит о развитии системы среднего профессионального образования не только в городах-миллионниках, но и в небольших населенных пунктах. Аналитики отмечают, что чаще всего рядом с такими городами находятся реальные производственные предприятия, которые готовы вкладываться в подготовку будущих специалистов еще на этапе обучения.

Учебные заведения оценивали по трем критериям, сформированным на основе открытых данных: партнерству колледжей с бизнесом, востребованности выпускников на рынке труда и доступности обучения. Степень вовлеченности ведущих промышленных компаний в работу колледжа стала одним из важнейших параметров при составлении рейтинга.

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Авторы исследования анализировали, участвуют ли компании в разработке образовательных программ, повышении квалификации педагогов, обустройстве лабораторий и тренировочных площадок, а также дают ли они студентам практики, стажировки и приоритетное право на трудоустройство после выпуска. Чем глубже такое партнерство, тем больше шансы студента получить престижную высокооплачиваемую работу после получения диплома.

Второй критерий основан на рейтинге трудоустройства выпускников колледжей от Министерства труда РФ: он показывает процент работающих выпускников и их медианные зарплаты на второй год после завершения обучения. Третий — доступность колледжей, где оценивались конкурс на место, соотношение бюджетных и платных мест, стоимость обучения и порог входа для абитуриентов.

Исследование будет проводиться ежегодно, чтобы отражать динамику изменений в системе среднего профессионального образования и ее интеграции с развитием промышленного сектора России.

- Рейтинг станет навигатором для промышленных предприятий, ищущих надежных партнеров по подготовке кадров, а для абитуриентов — объективным ориентиром при выборе учебного заведения, где за знаниями следует реальное трудоустройство, — отметил управляющий партнер агентства Spektr Николай Седашов.

- Попадание в рейтинг — это признание той работы, которую колледж ведет вместе с промышленными партнерами. Для нас особенно важен блок трудоустройства: студенты проходят практику на реальных производствах и уже во время учебы понимают, как устроена отрасль. Рейтинг помогает абитуриентам увидеть эти результаты и сделать осознанный выбор, — рассказал директор Муравленковского многопрофильного колледжа Александр Линденгольц.

Авторы Валерия Мишина