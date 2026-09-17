Премьер Таиланда призвал нарушителей-иностранцев «умирать у себя дома»

Премьер-министр и глава МВД Таиланда Анутхин Чанвиракун призвал жёстче выдворять из страны иностранцев, нарушающих местные законы. Во время совещания с губернаторами он отдельно высказался о нелегальном бизнесе, самовольных религиозных объектах и попытках создать частное кладбище.

«Если вы собираетесь умирать, то езжайте и умирайте у себя дома, здесь вам умирать незачем», — заявил премьер, комментируя запрос на создание частного кладбища. Он также назвал недопустимыми случаи, когда помещение оформляют как ресторан, а фактически используют для религиозных обрядов.

Чанвиракун потребовал от губернаторов активнее использовать полномочия для депортации иностранцев, которые ведут нелегальный бизнес, запугивают местных жителей, работают без разрешений или используют подставных тайских владельцев компаний. По его словам, власти не должны откладывать высылку из-за расходов на авиабилеты — при необходимости эти затраты будут покрыты.

Ранее Life.ru рассказывал, что с начала 2026 года из Таиланда депортировали 70 россиян. Посол РФ Евгений Томихин призывал граждан соблюдать иммиграционные правила и заранее разбираться в требованиях к работе и ведению бизнеса. Тайские власти также усилили борьбу с бордер-ранами, фиктивными компаниями и номинальными владельцами бизнеса. Кроме того, с 15 сентября срок безвизового пребывания россиян в королевстве сократился до 30 дней.