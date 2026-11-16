В Бразилии семья после приземления самолёта забыла на борту своего семилетнего сына. Родственники покинули воздушное судно, а мальчик остался в салоне. Чтобы вернуть ребёнка родителям, пилоту пришлось связываться с диспетчером аэропорта. Об этом сообщает бразильское издание Último Segundo.

Инцидент произошёл 14 ноября в международном аэропорту Сальгадо Филью города Порту-Алегри. Семья прилетела рейсом LA3420 авиакомпании LATAM Airlines Brasil из Сан-Паулу.

После завершения высадки пассажиров командир воздушного судна обнаружил, что ребёнок остался на борту, и обратился к диспетчерской службе с просьбой прислать представителя авиакомпании.

«У нас тут довольно необычная ситуация. Семья вышла из самолёта и забыла своего ребёнка на борту. Ему примерно семь лет», — передал пилот по радиосвязи.

Выяснилось, что родители уже находились в зоне прилёта и разыскивали сына. Однако самостоятельно вернуться к самолёту они не могли из-за правил безопасности аэропорта.

Всё это время мальчик находился под присмотром сотрудников авиакомпании. Примерно через 15 минут его благополучно передали матери, предварительно подтвердив родство.

В LATAM подтвердили произошедшее и сообщили, что ребёнок не пострадал. Почему семья покинула самолёт без мальчика, не уточняется.

Похожий случай ранее произошёл в Саудовской Аравии. Тогда Life.ru сообщал о пассажирке, из-за которой самолёт пришлось возвращать в аэропорт после взлёта. Женщина вспомнила, что оставила своего младенца в здании терминала, уже находясь в воздухе.