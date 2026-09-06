Профессия без барьеров: Как Москва помогает найти работу соискателям любого возраста

Москва отходит от устаревших схем трудоустройства, внедряя современные инструменты для построения карьеры. Новые возможности доступны всем — от школьников, определяющихся с призванием, до людей серебряного возраста.

Городская служба занятости помогает москвичам найти себя среди 500 тысяч вакансий. Здесь поддерживают в освоении новых компетенций и выстраивании профессионального маршрута. Для мам, возрастных кандидатов, подростков и специалистов разного уровня подготовки разработаны персональные программы. Консультанты ведут соискателя от первых шагов в профориентации до момента выхода на новое место: корректируют резюме и готовят к встречам с работодателями.

Для тех, кто настроен быстро сменить сферу деятельности, работает центр «Профессии будущего». За три месяца слушатели осваивают одну из 75 специальностей, актуальных на рынке. Учебные планы создаются с учётом реальных запросов бизнеса: кадровые потребности компаний анализируются, а их представители преподают и участвуют в наполнении курсов. Итогом становится не только диплом, но и предложение о работе — 80% учащихся получают приглашения еще до окончания учёбы.

Поддержка женщин с маленькими детьми

Важная часть городской экосистемы — проекты центра «Моя карьера». Для женщин с маленькими детьми предусмотрены варианты с частичной занятостью или дистанционным форматом, позволяющие не разрываться между семьёй и самореализацией. Эта задача решается благодаря программе «Мама работает», ориентированной на адаптацию женщин после декрета.

Подбор вакансий и обучения ведётся точечно, с опорой на возраст ребёнка и пожелания матери. Участницы проходят тестирование, общаются с консультантами, участвуют в деловых играх, помогающих определить вектор развития. Специалисты находят предложения, где можно успешно сочетать воспитание детей и должностные обязанности.

Шанс для опытных специалистов

Людям зрелого возраста адресована программа «5.0». Она позволяет кандидатам 50+ освоить цифровые инструменты и сохранить конкурентоспособность.

Форматы помощи разнообразны: тренинги, воркшопы, курсы переквалификации на базе школ-партнёров. В центре действует открытый университет, где преподают надпрофессиональные компетенции. Слушатели учатся ориентироваться в трендах найма, грамотно презентовать себя на собеседованиях и составлять сильное резюме. Приоритет отдаётся компьютерной грамотности и мягким навыкам, которые сегодня ценят наниматели.

Помощь предпринимателям

Для горожан, решивших открыть своё дело, работает центр «Моя работа» на Шаболовке. Сопровождение длится на всех стадиях: от зарождения замысла до вывода компании на новый уровень.

Консультанты разбирают вопросы бизнес-планирования, правового регулирования, регистрации и запуска первых продаж. Новички уходят не просто с инструкцией, а с рабочими инструментами, полезными знакомствами и выходом в бизнес-среду.

Выбор пути для школьников

Город заботится и о будущих профессионалах. Для девятиклассников совместно с колледжами запущена программа погружения в специальности. Подростки тестируют профессии с помощью 5D-кинотеатров и VR-тренажёров, беседуют с наставниками и представителями учебных заведений, проходят диагностику и получают рекомендации.

С недавних пор проект охватывает и учеников 10–11 классов гуманитарного, социально-экономического и универсального направлений. Старшеклассникам это помогает выстроить стратегию поступления в вуз и увидеть перспективы будущей карьеры.