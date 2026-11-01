Боевые действия на территории Донецкой Народной Республики пока далеки от завершения, а российским войскам предстоит пройти ещё несколько крупных сражений. Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью ТАСС. По его оценке, говорить о скором установлении полного контроля над территорией региона преждевременно.

«Не скажу, что ситуация близка к финалу, хотя очень хотелось бы так говорить. Ряд крупных сражений нам предстоит пройти чуть-чуть позже», — подчеркнул глава республики.

Ранее Пушилин называл одним из ключевых направлений предстоящих боёв Славянско-Краматорскую агломерацию. По его мнению, именно на этом участке может развернуться наиболее масштабное сражение за оставшуюся территорию ДНР.

Ранее Life.ru писал, что российские войска за сентябрь и октябрь взяли под контроль 91 населённый пункт в зоне СВО. Наибольшее число населённых пунктов в октябре, согласно подсчётам, заняли подразделения группировки войск «Север». Основная часть октябрьских сообщений о переходе населённых пунктов под российский контроль касалась Харьковской области. На этот регион пришлось 18 из 39 населённых пунктов — почти половина месячного показателя.