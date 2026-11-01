Любителей раздавать пустые обещания и преувеличивать собственные заслуги молодёжь всё чаще называет «воздуханами». У нового жаргонного слова есть хорошие шансы попасть в специализированные словари, однако в академической лексикографии оно вряд ли закрепится. Такой прогноз дала доктор филологических наук, профессор РГПУ имени Герцена Наталия Козловская в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, «воздухан» имеет выраженную негативную окраску. Так могут назвать человека, за громкими заявлениями которого не стоит ничего существенного. Слово ассоциируется с внутренней пустотой, ненадёжностью и привычкой приукрашивать собственные достижения.

В основе выражения лежит знакомая метафора «бросать слова на ветер». Только вместо ветра здесь фигурирует воздух — символ пустоты, с которой сравниваются обещания такого человека.

Козловская считает, что слово практически наверняка найдёт место в словарях молодёжного жаргона. При этом его дальнейшую судьбу предсказать сложно. По ощущениям филолога, за пределы разговорной молодёжной среды оно так и не выйдет.

Появление «воздухана» эксперт связывает с интересом общества к разным типажам людей. По похожему принципу в обиход уже вошли «скуф», «пикми», «альтушка» и «тюбик». Теперь этот ряд пополнило ещё одно обозначение, позволяющее одним словом охарактеризовать человека.

При этом в новом значении «воздухан» уже встречается не только в социальных сетях, но и в объявлениях. Например, продавцы используют фразы «воздуханам не звонить», обращаясь к тем, кто много обещает, но не собирается ничего покупать.