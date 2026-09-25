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Опубликовано 25 сентября, 17:48

Путин: Киев пытался массированно атаковать Москву в основной день выборов

Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV / ЕРА

Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV / ЕРА

Киев предпринял попытку массированного удара по Москве в ночь с 19 на 20 сентября, когда проходил основной день голосования на выборах в Госдуму. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин.

«В ночь с 19 на 20 сентября, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1 600 беспилотников вошло в практически московскую зону», — сказал глава государства.

Массированная атака продолжалась в течение ночи. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что российские силы на разных рубежах отразили более 1,6 тысячи беспилотников, около 450 из них — на подлёте к столице. Несколько аппаратов достигли территории Московского НПЗ, ещё один попал в жилой дом.

Собянин связал масштаб налёта с попыткой сорвать выборы. Несмотря на атаку, голосование в Москве продолжилось: к завершению основного дня явка в столице достигла рекордного уровня, а мэр заявил, что попытки помешать выборам не достигли цели.

Ранее Life.ru писал, что Путин, комментируя события 20 сентября, обратил внимание на очереди на избирательных участках и заявил, что они показали невозможность запугать россиян атаками.

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Никита Никонов
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