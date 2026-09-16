Путин: Мужество и верность Отечеству военных — пример для всей страны

Мужество и верность Отечеству, которые российские военнослужащие демонстрируют на поле боя, служат примером для всей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии выборов в Государственную думу.

Глава государства напомнил, что нынешняя парламентская кампания проходит в период специальной военной операции. Он выразил уверенность, что российские военнослужащие также активно примут участие в голосовании.

«Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству — пример для всей страны», — сказал Путин.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов: половину — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.

Ранее Life.ru писал, что Путин поручил создать все необходимые условия для участия военнослужащих и сотрудников, задействованных в СВО, в сентябрьском голосовании. Президент подчёркивал, что они должны иметь возможность реализовать своё избирательное право.