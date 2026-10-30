Путин наградил ректора ВГИКа орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил ректора ВГИКа имени С. А. Герасимова Владимира Малышева орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал глава государства.

Малышев удостоен государственной награды за большие заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность, следует из указа президента.

Владимир Малышев возглавляет Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова. Ранее он уже был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» других степеней.