Путин назвал особенно приятным рост ненефтегазовых доходов России
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Президент России Владимир Путин положительно оценил увеличение ненефтегазовых доходов страны. На встрече с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым глава государства обратил внимание на рост налоговых поступлений, особо выделив доходы, не связанные с нефтью и газом.
«Но что особенно приятно — это рост ненефтегазовых доходов», — подчеркнул российский лидер.
Во время встречи Путин отметил, что налоговые поступления в России продолжают увеличиваться. При этом особое удовлетворение президента вызвала положительная динамика в ненефтегазовом секторе.
Ранее Life.ru сообщал, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета России во втором квартале 2026 года выросли более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда Путин также отмечал положительную динамику поступлений, не связанных с нефтегазовой отраслью.