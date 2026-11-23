Президент России Владимир Путин положительно оценил увеличение ненефтегазовых доходов страны. На встрече с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым глава государства обратил внимание на рост налоговых поступлений, особо выделив доходы, не связанные с нефтью и газом.

«Но что особенно приятно — это рост ненефтегазовых доходов», — подчеркнул российский лидер.

Во время встречи Путин отметил, что налоговые поступления в России продолжают увеличиваться. При этом особое удовлетворение президента вызвала положительная динамика в ненефтегазовом секторе.