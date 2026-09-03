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Опубликовано 3 сентября, 08:56
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«С какой стати?»: Путин категорически отверг слухи о заморозке вкладов россиян

Путин назвал вбросами слухи о заморозке денег на счетах россиян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин категорически отверг возможность заморозки средств граждан на банковских счетах. Слухи о подобных мерах глава государства назвал «вбросами» и «довольно глупыми» во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Это просто вбросы какие-то. Кстати говоря, довольно глупые. Почему? Потому что даже в 2022 году, когда у людей возникли определённые тревоги, связанные с известными событиями, и многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить имеющиеся у них средства, даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам всё, что они потребовали», — сказал Путин.

Заморозка вкладов-2026: Минфин ответил тем, кто ждет конфискации
Заморозка вкладов-2026: Минфин ответил тем, кто ждет конфискации

Президент напомнил, что после событий 2022 года повышенный спрос на наличные быстро сошёл на нет, а деньги начали возвращаться в банковскую систему. По словам Путина, оснований для заморозки средств населения нет. Возможность подобных ограничений глава государства отверг вопросом: «С какой стати?»

Слухи о возможной заморозке банковских вкладов распространялись в России и ранее. В мае 2026 года глава Минфина Антон Силуанов также прямо называл такие сообщения фейковыми и подчёркивал, что подобных предложений власти не рассматривают. Ранее Life.ru разбирался, откуда появляются слухи о заморозке вкладов и что на этот счёт официально заявлял Минфин.

Больше новостей о вкладах, банках и управлении деньгами — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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