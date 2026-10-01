Путин не считает, что мир обречён на хаос

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает современный мир обречённым на хаос. Об этом он сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября.

По словам российского лидера, нынешняя международная неопределённость сама по себе ещё не означает, что человечество неизбежно движется к неуправляемому мировому устройству.

«Значит ли это, что сейчас мы пока обречены на хаос? Нет. Выносить такой вердикт, безусловно, преждевременно», — сказал Путин.

Президент напомнил, что мировая система, основанная на подробно прописанных правилах и международных институтах, сформировалась относительно недавно — главным образом в прошлом столетии.

«Вообще регулируемый посредством чётко прописанных норм и регламентирующих институтов мир, если можно так сказать, упорядоченный, — изобретение недавнего прошлого столетия», — отметил он.

При этом Путин обратил внимание, что на протяжении большей части истории государства взаимодействовали без современной системы международного регулирования, и последствия такого устройства были различными.

Тема нынешнего заседания клуба «Валдай» сформулирована как «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». В течение форума участники обсуждают изменения мирового порядка, международную безопасность, экономические потрясения и способы управления рисками в условиях растущей неопределённости.