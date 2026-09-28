Путин ограничил доступ к данным об экспорте и работе российских НПЗ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой будет ограничен. В него вошли подробные сведения об экспортных поставках, производстве и переработке продукции на российских НПЗ, а также данные о будущих продажах нефтепродуктов на бирже.

Соответствующий указ опубликован 28 сентября на официальном портале правовой информации.

Ограничения затрагивают детализированные сведения об экспорте товаров конкретными юридическими лицами. В частности, речь идёт о наименовании и количестве вывозимой продукции, её стоимости, продавцах и покупателях, а также порядке расчётов по внешнеторговым контрактам.

В перечень включена и информация, позволяющая восстановить логистику поставок: данные о транспортных средствах и номерах контейнеров, направлениях и маршрутах перевозки, используемых морских терминалах и их операторах. Ограничен будет и доступ к сведениям о времени начала и завершения операций с экспортируемыми товарами.

Отдельно указ касается отраслевой статистики. В закрываемый перечень попала агрегированная таможенная информация об экспорте, а также данные об объёмах переработки сырья и производства продукции российскими нефтеперерабатывающими заводами.

Кроме того, ограничения распространятся на информацию о планируемых объёмах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

При этом речь не идёт о закрытии всей информации о российском топливно-энергетическом комплексе. Ограничение касается именно перечисленных в президентском указе категорий данных. В России уже действует специальный режим работы с информацией в государственной информационной системе ТЭК: Минэнерго указывает, что содержащиеся в ней данные относятся к информации ограниченного доступа, кроме прямо определённых законом и правительством исключений.

Решение принято на фоне повышенного внимания властей к устойчивости топливного сектора. В 2026 году правительство неоднократно меняло правила экспорта и биржевой реализации топлива, а летом Путин поручал оперативно докладывать ему о ситуации на внутреннем топливном рынке.