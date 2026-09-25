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Регион
Опубликовано 25 сентября, 17:28

Путин: РФ планировала возобновить переговоры, но Киев атаковал избиркомы

Обложка © ТАСС / Николай Михальченко

Обложка © ТАСС / Николай Михальченко

Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после завершения выборов в Госдуму, однако затем последовали атаки на Москву и избирательные участки. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, украинская сторона, ранее прервавшая переговорный процесс в Стамбуле, за несколько недель до голосования сообщила о готовности вернуться к контактам. Москва ответила, что сможет возобновить их после выборов.

«До выборов, за пару недель, [Украина] заявила о своей готовности возобновить эти переговоры. И действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную думу [проведение] переговоров вряд ли возможно, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты», — сказал Путин.

Однако, продолжил президент, в ночь с 19 на 20 сентября была предпринята попытка массированной атаки беспилотников на Москву. Путин также заявил об ударах по избирательным участкам, отметив, что в одном из случаев участок располагался в школе, которая была практически разрушена.

«Свыше 1600 беспилотников вошло в практически московскую зону. Это первое. А второе, были нанесены удары по избирательным участкам», — заявил глава государства.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 20 сентября российские силы отразили более 1,6 тысячи беспилотников на разных рубежах, около 450 из них — на подлёте к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин связывал масштаб атаки с попыткой сорвать проходившие в тот момент выборы.

Несмотря на ночную атаку, утром 20 сентября все избирательные участки Москвы и Московской области открылись в штатном режиме.

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Никита Никонов
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