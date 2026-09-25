Путин: Россия не готовится к боевым действиям с Европой
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Россия не готовится к боевым действиям с европейскими странами, поскольку для этого нет никаких оснований. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.
Глава государства также прокомментировал заявление министра обороны Эстонии о возможности военного конфликта с Россией. Путин назвал подобные рассуждения провокацией.
«Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Для этого нет никаких оснований», — заявил президент.
Ранее российские власти неоднократно отвергали заявления о якобы существующих планах нападения на страны НАТО. Москва при этом указывает на наращивание военного присутствия альянса у российских границ и рост оборонных расходов европейских государств.
Выступая сегодня, Путин также заявил, что, по его мнению, «агрессивные круги» в Европе стремятся использовать Украину в противостоянии с Россией. Президент утверждает, что их целью является ограничение развития РФ.