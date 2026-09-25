Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 17:07

Путин: Россия не готовится к боевым действиям с Европой

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Россия не готовится к боевым действиям с европейскими странами, поскольку для этого нет никаких оснований. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.

Глава государства также прокомментировал заявление министра обороны Эстонии о возможности военного конфликта с Россией. Путин назвал подобные рассуждения провокацией.

«Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Для этого нет никаких оснований», — заявил президент.

Ранее российские власти неоднократно отвергали заявления о якобы существующих планах нападения на страны НАТО. Москва при этом указывает на наращивание военного присутствия альянса у российских границ и рост оборонных расходов европейских государств.

Выступая сегодня, Путин также заявил, что, по его мнению, «агрессивные круги» в Европе стремятся использовать Украину в противостоянии с Россией. Президент утверждает, что их целью является ограничение развития РФ.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • НАТО
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar