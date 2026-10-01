Путин: Россия не забыла призывы Запада нанести ей стратегическое поражение

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва помнит звучавшие на Западе призывы добиться стратегического поражения России. Об этом он сказал 1 октября на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Сам форум проходит в Московской области с 28 сентября по 1 октября.

В ходе выступления Путин вновь изложил российскую позицию по причинам конфликта на Украине и отношениям с западными странами. Он заявил, что на Украине не следовало превращать русофобию и притеснение русских в государственную идеологию, а западным странам — ставить целью стратегическое поражение России.

«Так ведь всё и звучало, правда, никто же этого не забыл, мы, во всяком случае, не забываем», — сказал президент.

Формулировку о стремлении Запада нанести России «стратегическое поражение» Путин использовал и раньше. На заседании «Валдая» в 2024 году он также говорил, что считает подобные призывы опасными для международной безопасности.