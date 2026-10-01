Путин: Технологии открывают фантастические перспективы, но они же несут угрозу

Президент России Владимир Путин заявил, что современные технологии одновременно открывают перед человечеством огромные возможности и создают принципиально новые риски. Об этом он сказал на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема форума в этом году — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

По словам главы государства, развитие технологий способно радикально повысить качество жизни людей и помочь человечеству преодолеть многие существующие ограничения.

«Технологии открывают фантастические, в буквальном смысле этого слова, перспективы для преодоления и повышения качества жизни», — заявил Путин.

Однако технологический прогресс, подчеркнул президент, имеет и обратную сторону. Те же возможности, которые позволяют решать сложнейшие задачи, могут увеличить масштаб последствий вооружённых конфликтов, экологических кризисов или технических сбоев.

«Но они же выводят на новый уровень возможности всеобщего уничтожения, к сожалению, в результате военных конфликтов, быстрой деградации окружающей среды или утраты контроля над запущенными технологическими процессами», — отметил он.

Тема влияния новых технологий стала одной из центральных на нынешнем заседании «Валдая»: участники обсуждают в том числе их воздействие на безопасность и мировой порядок.