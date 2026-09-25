Путин: В Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо против России
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как «пушечное мясо», чтобы ограничить развитие России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам российского лидера, речь идёт о силах, заинтересованных в продолжении противостояния с Москвой за счёт Украины.
«Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России», — заявил Путин.
Ранее президент говорил, что украинская сторона прервала переговорный процесс в Стамбуле, однако за несколько недель до выборов заявила о готовности его возобновить. Россия, по словам Путина, была готова вернуться к диалогу после голосования.
При этом глава государства заявил, что впоследствии Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки.