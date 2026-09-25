Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как «пушечное мясо», чтобы ограничить развитие России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, речь идёт о силах, заинтересованных в продолжении противостояния с Москвой за счёт Украины.

«Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России», — заявил Путин.

Ранее президент говорил, что украинская сторона прервала переговорный процесс в Стамбуле, однако за несколько недель до выборов заявила о готовности его возобновить. Россия, по словам Путина, была готова вернуться к диалогу после голосования.