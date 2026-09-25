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Опубликовано 25 сентября, 17:22

Путин: В Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо против России

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как «пушечное мясо», чтобы ограничить развитие России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, речь идёт о силах, заинтересованных в продолжении противостояния с Москвой за счёт Украины.

«Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России», — заявил Путин.

Ранее президент говорил, что украинская сторона прервала переговорный процесс в Стамбуле, однако за несколько недель до выборов заявила о готовности его возобновить. Россия, по словам Путина, была готова вернуться к диалогу после голосования.

При этом глава государства заявил, что впоследствии Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки.

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Никита Никонов
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