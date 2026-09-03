Путин захотел «дать пас» новому созыву Госдумы

Президент России Владимир Путин обратился к депутатам Госдумы, которых граждане выберут уже этой осенью. Глава государства отметил, что хочет «дать пас» новому созыву нижней палаты парламента.

«Хочу дать своего рода пас новому созыву Государственной думы Российской Федерации, который будет избран уже скоро, в сентябре. Рассчитываю на активную позицию депутатов. Их плодотворную законодательную работу по улучшению делового климата», — сказал лидер РФ на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Он подчеркнул необходимость и впредь формировать комфортные и предсказуемые условия для вложений, ориентируясь на запросы бизнеса, нужды регионов и национальные интересы России.

Голосование на выборах в Государственную думу IX созыва запланировано на период с 18 по 20 сентября. Избирательная кампания пройдёт по смешанной системе: 225 мандатов будут распределены по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. В выборах примут участие 10 политических партий, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Впервые в голосовании будут задействованы избиратели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Процедура пройдёт в многодневном формате; жители 33 регионов смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Центризбирком должен утвердить окончательные итоги не позднее 5 октября.