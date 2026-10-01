Путин заявил, что эскалация конфликтов никогда не бывает односторонней

Президент России Владимир Путин заявил, что эскалация международных конфликтов никогда не остаётся односторонней: провоцирующие действия одной стороны, по его словам, неизбежно вызывают ответ другой. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, понятие эскалации сегодня всё чаще используется при обсуждении и прогнозировании различных мировых конфликтов. Одной из причин такого развития событий он назвал нежелание сторон переходить к дипломатии, которая учитывала бы реальные обстоятельства и интересы всех участников.

«Нежелание обратиться к подлинной дипломатии, основанной на реальности и учёте интересов всех сторон, толкает к тому, чтобы взвинтить ситуацию, поднять ставки, часто блефовать, переступать через красные линии в надежде подавить и запугать оппонента, сломать через колено», — заявил президент.

Путин отметил, что военная эскалация и санкционное давление уже неоднократно применялись в международных конфликтах. Однако, по его оценке, подобные действия запускают цепную реакцию.

«Она никогда не бывает односторонней. На провоцирующие шаги одних следует ответ других», — сказал глава государства.

В результате, продолжил Путин, «спираль всё больше закручивается», а разрушительные последствия противостояния становятся серьёзнее.

Причиной подобного поведения президент назвал «высокомерие» и «самоуверенность» участников конфликта.

«Это путь к краю пропасти», — заключил Путин.

Тема XXIII заседания клуба «Валдай» — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». В рамках форума эксперты обсуждают международную безопасность, конфликты, мировую экономику и изменения глобального устройства.