Путин заявил, что климат и бедность отошли на второй план из-за конфликтов

Президент России Владимир Путин заявил, что на фоне международных конфликтов государства стали уделять меньше внимания глобальным проблемам, которые ещё недавно находились в центре мировой повестки. В их числе он назвал изменение климата, экологию, бедность и социальное неравенство.

Об этом глава государства сказал 1 октября на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Форум проходит в Московской области с 28 сентября по 1 октября и посвящён теме ответственности за будущее.

По словам Путина, нынешняя конфликтная атмосфера мешает заниматься вопросами, которые затрагивают всё человечество.

«В создавшейся конфликтной атмосфере в жертву принесено реальное решение глобальных проблем, затрагивающих всё человечество», — заявил президент.

Он отметил, что ещё недавно такие темы постоянно обсуждались на международном уровне, однако сейчас, по его оценке, оказались отодвинуты на второй план.

«Это и климат, и экология, бедность, неравенство — они сейчас отодвинуты в сторону. Но острота их только растёт. Это же никуда не делось», — сказал Путин.

Тема нынешнего заседания «Валдая» — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». В ходе сессий участники обсуждают, как государства могут одновременно защищать собственные интересы и решать общие для человечества проблемы.