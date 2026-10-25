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Регион
Опубликовано 25 октября, 09:16

ПВО уничтожила 532 украинских БПЛА над центральной Россией и Поволжьем

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Масштабная попытка нанести воздушный удар по территории России была пресечена в ночь на 25 октября. Как заявили в Министерстве обороны РФ, за двенадцатичасовой период дежурства — с восьми вечера до восьми утра — расчёты противовоздушной обороны нейтрализовали в общей сложности 532 вражеских дрона самолётного типа.

География перехватов охватила сразу несколько федеральных округов. Вражеские аппараты ликвидировали в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в глубине страны: в небе над Воронежской, Липецкой, Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Ульяновской областями. Опасные цели также были сбиты на подступах к Москве и в Ростовской области.

Помимо этого, атака затронула южные и восточные направления. Силы ПВО отработали по целям над Адыгеей, Крымом, Краснодарским краем и над водами Азовского моря, а также в Поволжье и на Урале — в воздушном пространстве Татарстана, Марий Эл, Удмуртии и Пермского края. Все обнаруженные аппараты были своевременно уничтожены или подавлены средствами РЭБ.

Над Воронежской областью за ночь ликвидировали 11 дронов
Над Воронежской областью за ночь ликвидировали 11 дронов

Больше новостей об атаках беспилотников и других происшествиях читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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