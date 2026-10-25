ПВО уничтожила 532 украинских БПЛА над центральной Россией и Поволжьем

Масштабная попытка нанести воздушный удар по территории России была пресечена в ночь на 25 октября. Как заявили в Министерстве обороны РФ, за двенадцатичасовой период дежурства — с восьми вечера до восьми утра — расчёты противовоздушной обороны нейтрализовали в общей сложности 532 вражеских дрона самолётного типа.

География перехватов охватила сразу несколько федеральных округов. Вражеские аппараты ликвидировали в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в глубине страны: в небе над Воронежской, Липецкой, Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Ульяновской областями. Опасные цели также были сбиты на подступах к Москве и в Ростовской области.

Помимо этого, атака затронула южные и восточные направления. Силы ПВО отработали по целям над Адыгеей, Крымом, Краснодарским краем и над водами Азовского моря, а также в Поволжье и на Урале — в воздушном пространстве Татарстана, Марий Эл, Удмуртии и Пермского края. Все обнаруженные аппараты были своевременно уничтожены или подавлены средствами РЭБ.