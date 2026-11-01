Власти четырёх регионов Поволжья сняли режим ракетной опасности, введённый в ночь на 1 ноября. После отмены тревоги Росавиация разрешила возобновить полёты в аэропортах Самары, Саранска, Чебоксар и Ульяновска.

В Самарской области сигнал тревоги прозвучал в 00:47. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что режим действовал до 01:42. Таким образом, ограничения для жителей сохранялись 55 минут. Об отмене ракетной опасности также сообщили в Мордовии, Чувашии и Ульяновской области. В этих регионах вслед за снятием режима возобновили работу аэропортов в штатном режиме.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области два человека пострадали при детонации украинских беспилотников. В результате взрывов также сгорел грузовой автомобиль и повреждён частный дом. Один из инцидентов произошёл в селе Нижняя Серебрянка Ровеньского округа. По данным оперштаба, мужчина получил множественные осколочные ранения и ожоги тела. Пострадавшего доставили в Ровеньскую центральную районную больницу, откуда после оказания помощи планируют перевести в Валуйскую больницу.