Раскрыт график Путина в Туркмении: тет-а-тет с Бердымухамедовым и переговоры с Пезешкианом

Президент России Владимир Путин во время визита в Туркмению проведёт как минимум две отдельные двусторонние встречи — с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Переговоры с Бердымухамедовым состоятся 8 октября, ещё до начала основных международных мероприятий. Лидеры пообщаются один на один.

«У нашего президента запланирована встреча с Бердымухамедовым. Это будет в первый день до начала всех мероприятий, то есть 8 октября. Эта встреча будет проведена в формате „тет-а-тет“», — рассказал Ушаков.

На следующий день, 9 октября, Путин проведёт переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. По словам помощника российского президента, встреча состоится уже после завершения основных мероприятий.

Одной из ключевых тем станет обстановка на Ближнем Востоке. Кроме того, лидеры обсудят развитие российско-иранского сотрудничества.

«Естественно, и вопросы развития двустороннего сотрудничества, и, конечно, острая ситуация в Ближневосточном регионе — это то, что будет обсуждаться», — пояснил Ушаков.

Последний раз Путин и Пезешкиан лично встречались 1 сентября в Бишкеке на полях саммита ШОС. Тогда они также обсуждали двусторонние отношения и ближневосточную повестку.

9 октября в туристической зоне «Аваза» состоится заседание Совета глав государств СНГ. Туркмения в 2026 году председательствует в Содружестве.