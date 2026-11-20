Расписание ОГЭ 2027: даты экзаменов по предметам, резервные дни и пересдачи Оглавление ОГЭ 2027: главное о датах и статусе расписания Основной период ОГЭ 2027: полное расписание по предметам Резервные дни ОГЭ 2027 в июне и июле Досрочный период ОГЭ 2027: даты в апреле и мае Дополнительный период ОГЭ 2027: расписание на сентябрь Сколько длится ОГЭ в 2027 году и во сколько начало Сколько ОГЭ нужно сдавать в 9-м классе и когда подавать заявление Итоговое собеседование 2027: когда допуск к ОГЭ Когда можно пересдать ОГЭ в 2027 году Что можно брать на ОГЭ и что запрещено Как узнать точную дату своего предмета и результаты ОГЭ Частые вопросы о расписании ОГЭ 2027 Расписание ОГЭ 2027 по проекту: математика 2 июня, русский язык 11 июня. Все даты основного, досрочного и сентябрьского периодов, резерв, пересдачи. Расписание ОГЭ — 2027 для девятиклассников: даты экзаменов по русскому языку, математике и предметам по выбору, основной и досрочный периоды, резервные дни и пересдачи. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Основной период ОГЭ в 2027 году, согласно проекту расписания Минпросвещения и Рособрнадзора, начнётся 2 июня с математики. Русский язык запланирован на 11 июня, информатика и иностранные языки — на 5 июня, остальные предметы по выбору — на 8, 16 и 21 июня. Резервные дни основного периода предусмотрены с 28 июня по 5 июля. Это предварительные даты: по состоянию на 19 ноября 2026 года опубликован проект совместного приказа, а не подтверждённое окончательное расписание.

Ниже — все даты по проекту: основной, досрочный и дополнительный периоды, резервные дни, продолжительность экзаменов и порядок пересдач. После утверждения приказа окончательный график следует проверять по официальному документу, опубликованному Минпросвещения и Рособрнадзором.

ОГЭ 2027: главное о датах и статусе расписания

Статус расписания — проект от 26 октября 2026 года; окончательные даты могут измениться

Досрочный период — 20 апреля — 14 мая 2027 года, включая резерв

Основной период — 2 июня — 5 июля 2027 года, включая резерв

Дополнительный период — 2 — 24 сентября 2027 года, включая резерв

Начало экзаменов — 10:00 по местному времени — согласно проекту

Подача заявления — до 1 марта включительно; уточнять порядок в школе

Проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. О сроках также сообщило Минпросвещения России 26 октября 2026 года.

Основной период ОГЭ 2027: полное расписание по предметам

Большинство девятиклассников сдаёт ОГЭ в основной период. По проекту обязательные математика и русский язык назначены на разные даты, а для дисциплин по выбору предусмотрено несколько общих дней. Свою конкретную дату участник должен сверить с образовательной организацией.

2 июня, среда — математика

5 июня, суббота — информатика; иностранные языки

8 июня, вторник — все предметы по выбору, кроме русского языка и математики

11 июня, пятница — русский язык

16 июня, среда — все предметы по выбору, кроме русского языка и математики

21 июня, понедельник — все предметы по выбору, кроме русского языка и математики

К предметам по выбору относятся в том числе обществознание, история, биология, химия, физика, география и литература. Дата конкретного предмета зависит от установленного проектом графика и организации экзамена в регионе. Суббота 5 июня в проекте является экзаменационным днём.

Резервные дни ОГЭ 2027 в июне и июле

Резервные сроки предусмотрены для участников, которым по правилам разрешено сдать экзамен позднее: например, при совпадении дат, уважительном пропуске или неудовлетворительном результате по одному или двум предметам. Назначение пересдачи оформляется в установленном порядке; выбрать любой резервный день самостоятельно нельзя.

Резервные дни ОГЭ в 2027 году: когда девятиклассники смогут сдать экзамены по русскому языку, математике и другим предметам, кому разрешат сдачу в резервные сроки и как проходят пересдачи. Фото © ТАСС /Донат Сорокин

28 июня, понедельник — математика

1 июля, четверг — русский язык

2 июля, пятница — все предметы, кроме русского языка и математики

5 июля, понедельник — все учебные предметы

Досрочный период ОГЭ 2027: даты в апреле и мае

Досрочный период предусмотрен не по свободному желанию ученика: для участия нужно иметь основания, установленные порядком ГИА-9, и пройти необходимое согласование. По проекту основные экзамены пройдут с 20 по 29 апреля, а резервные даты — в мае.

20 апреля, вторник — математика

23 апреля, пятница — русский язык

26 апреля, понедельник — все предметы, кроме русского языка и математики

29 апреля, четверг — все предметы, кроме русского языка и математики

4 мая, вторник — резерв — математика

7 мая, пятница — резерв — русский язык

11 и 12 мая — резерв — все предметы, кроме русского языка и математики

14 мая, пятница — резерв — все учебные предметы

Дополнительный период ОГЭ 2027: расписание на сентябрь

Дополнительный сентябрьский период в первую очередь предназначен для выпускников, которые не завершили государственную итоговую аттестацию в основной период, в том числе из-за нескольких неудовлетворительных результатов. Конкретный допуск и распределение по датам определяются по порядку ГИА-9.

2 сентября, четверг — математика

6 сентября, понедельник — русский язык

9 сентября, четверг — все предметы, кроме русского языка и математики

13 сентября, понедельник — все предметы, кроме русского языка и математики

20 сентября, понедельник — резерв — русский язык

21 сентября, вторник — резерв — математика

22 и 23 сентября — резерв — все предметы, кроме русского языка и математики

24 сентября, пятница — резерв — все учебные предметы

Сколько длится ОГЭ в 2027 году и во сколько начало

По проекту все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени. Время выполнения работы зависит от предмета. Продолжительность указана без учёта организационных процедур; для некоторых категорий участников действуют специальные условия.

Русский язык, математика, литература — 3 часа 55 минут (235 минут)

История, обществознание, физика, химия — 3 часа (180 минут)

Биология, география, информатика — 2 часа 30 минут (150 минут)

Иностранные языки, письменная часть — 2 часа (120 минут)

Иностранные языки, устная часть — 15 минут

Сколько ОГЭ нужно сдавать в 9-м классе и когда подавать заявление

В стандартном порядке девятиклассники сдают четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору. Для отдельных категорий обучающихся возможны предусмотренные законом особенности формы и числа экзаменов. Выбор дисциплин имеет смысл связать с планами на поступление в профильный 10-й класс или колледж.

Заявление на ГИА-9 с перечнем предметов обычно подают до 1 марта включительно через школу или другой уполномоченный пункт. Изменить выбор после установленного срока можно по правилам, в частности при наличии уважительных причин и подтверждающих документов. Точные региональные процедуры важно узнать у классного руководителя и школьного координатора ГИА.

Итоговое собеседование 2027: когда допуск к ОГЭ

Итоговое собеседование по русскому языку в 2027 году: дата проведения 10 февраля, правила получения зачёта, допуск девятиклассников к ОГЭ и дополнительные сроки прохождения собеседования. Фото © ТАСС / Евгений Мессман

Для большинства девятиклассников условием допуска к ОГЭ является «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку и отсутствие академической задолженности при выполнении остальных установленных требований. Основной день собеседования проводится во вторую среду февраля — в 2027 году это 10 февраля. Дополнительные сроки предусмотрены порядком проведения ГИА; сведения о регистрации и результатах нужно уточнять в школе. Не следует путать итоговое собеседование в 9-м классе с итоговым сочинением для 11-го класса.

Когда можно пересдать ОГЭ в 2027 году

Если выпускник получил неудовлетворительный результат не более чем по двум учебным предметам, правила ГИА-9 предусматривают возможность повторного допуска в резервные сроки текущего периода. При неудовлетворительных результатах по большему числу предметов или повторной неудаче применяется дополнительный период в сентябре — с учётом решения уполномоченных органов и условий порядка ГИА-9.

Пересдача ОГЭ не равна июльской добровольной пересдаче одного ЕГЭ для выпускников 11-го класса. Это разные экзамены с разными основаниями. Дни повторной сдачи в сентябре 2027 года по проекту начинаются 2 сентября; резерв заканчивается 24 сентября.

Что можно брать на ОГЭ и что запрещено

Разрешённые средства зависят от предмета и строго определяются правилами соответствующего года: например, для некоторых работ используются линейка, справочные материалы или непрограммируемый калькулятор только там, где он прямо разрешён. Нельзя ориентироваться на слухи о «разрешённом калькуляторе на всех ОГЭ». Перед экзаменом необходимо проверить актуальную спецификацию ФИПИ и утверждённый приказ.

Мобильные телефоны, средства связи, шпаргалки и неразрешённые устройства в пункте проведения экзамена использовать нельзя. За нарушение установленного порядка участника могут удалить с экзамена с оформлением соответствующего акта.

Как узнать точную дату своего предмета и результаты ОГЭ

Окончательные даты появляются после утверждения совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора. Публикацию следует проверять на официальных ресурсах ведомств и портале правовой информации. Школа сообщает индивидуальное распределение по экзаменам, место и порядок явки; результаты предоставляются через региональные сервисы или образовательную организацию в установленные сроки.

Не стоит доверять календарям, в которых проект от октября 2026 года без оговорок назван «утверждённым расписанием»: пока нет подтверждённого подписанного нормативного акта, возможны изменения.

Частые вопросы о расписании ОГЭ 2027

Когда начинается ОГЭ-2027?

Основной период по проекту стартует 2 июня 2027 года экзаменом по математике; резерв завершается 5 июля.

Когда ОГЭ по русскому языку в 2027 году?

В основном периоде русский язык по проекту назначен на 11 июня.

Когда сдавать математику ОГЭ-2027?

Основной день по проекту — 2 июня, резервный — 28 июня; также предусмотрены досрочный и сентябрьский сроки.

Когда ОГЭ по информатике и английскому языку?

В основном периоде по проекту на 5 июня запланированы информатика и иностранные языки.

Когда ОГЭ по обществознанию, биологии, истории, химии и другим предметам по выбору?

В проекте общие дни — 8, 16 и 21 июня. Конкретную дату и распределение необходимо подтвердить в школе.

Утверждено ли расписание ОГЭ на 2027 год?

На 19 ноября 2026 года в проверенных официальных сообщениях речь идёт о проекте от 26 октября. Подтверждения опубликованного окончательного приказа в проведённой проверке нет.

Когда пересдача ОГЭ в 2027 году?

Резерв основного периода по проекту — 28 июня, 1, 2 и 5 июля; дополнительный период — 2–24 сентября, включая резерв.

Во сколько начинается ОГЭ?

Проект устанавливает единое время начала — 10:00 по местному времени.

Авторы Александра Новоселова