Разгон до 130 км/ч и экстренная операция: Девушка впала в кому после поездки на экстремальном аттракционе
Американка впала в кому после поездки на американских горках в Калифорнии
Аттракцион X2 в парке Six Flags Magic Mountain. Обложка © ТАСС / AP
25-летняя жительница Калифорнии Наоми Грир-Уилкинсон уже несколько месяцев находится в больнице на аппарате ИВЛ после поездки на американских горках. Об этом сообщает Daily Mail.
В июле девушка прокатилась на аттракционе X2 в парке Six Flags Magic Mountain, после чего потеряла сознание. По данным издания, врачи диагностировали у неё тяжёлую черепно-мозговую травму и кровоизлияние, потребовавшее экстренной операции.
После хирургического вмешательства Грир-Уилкинсон не пришла в сознание и остаётся на искусственной вентиляции лёгких.
Адвокаты утверждают, что за последние месяцы к ним обратились более 100 человек, которые заявили о травмах мозга после посещения того же аттракциона. Эти заявления рассматриваются в рамках судебных разбирательств, а юристы готовят новые иски.
Среди обратившихся оказалась Памела Гильен. По её словам, после поездки на X2 она почувствовала дезориентацию, потеряла сознание и также перенесла срочную операцию на мозге. Впоследствии женщине пришлось заново учиться ходить и говорить.
X2 считается одним из самых экстремальных аттракционов Six Flags Magic Mountain: поезд разгоняется почти до 130 км/ч, а кресла пассажиров во время движения способны вращаться на 360 градусов.
Ранее в Disney World умер 54-летний мужчина. Трагедия произошла на самом спокойном аттракционе.
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