Размер имеет значение! Мужчины чаще женщин задумываются об увеличении интимных органов

Мужчины значительно чаще женщин задумываются об изменении интимных параметров: желающих увеличить половой член больше, чем тех, кто хотел бы изменить размер груди, рассказал пластический хирург-андролог Михаил Павлюк. На такую разницу, по его словам, указывают исследования в области сексологии.

«Если бы мужчине предложили увеличить половой член, но при этом не было бы никаких рисков, то процент согласившихся стремился бы к ста», — заявил собеседник 360.ru.

При этом до операции мужчины доходят реже. Женщины чаще обращаются за маммопластикой, поскольку такие вмешательства лучше изучены. Пациенткам доступно больше информации о процедуре и специалистах, а ориентироваться они могут в том числе на опыт знакомых, отметил медик.

Ранее в России вырос спрос на процедуры омоложения пениса. Чаще всего за такими услугами обращаются мужчины старше 30 лет.