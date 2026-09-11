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Опубликовано 11 сентября, 07:22

Размер имеет значение! Мужчины чаще женщин задумываются об увеличении интимных органов

Хирург Павлюк: Мужчины интересуются интимной пластикой чаще женщин

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Мужчины значительно чаще женщин задумываются об изменении интимных параметров: желающих увеличить половой член больше, чем тех, кто хотел бы изменить размер груди, рассказал пластический хирург-андролог Михаил Павлюк. На такую разницу, по его словам, указывают исследования в области сексологии.

«Если бы мужчине предложили увеличить половой член, но при этом не было бы никаких рисков, то процент согласившихся стремился бы к ста», — заявил собеседник 360.ru.

При этом до операции мужчины доходят реже. Женщины чаще обращаются за маммопластикой, поскольку такие вмешательства лучше изучены. Пациенткам доступно больше информации о процедуре и специалистах, а ориентироваться они могут в том числе на опыт знакомых, отметил медик.

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Борис Эльфанд
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